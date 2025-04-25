«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Киев — Ужгород (даты, расписание) Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Киев — Ужгород (даты, расписание)

Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 213/214 Киев — Ужгород — Киев из-за роста пассажиропотока и на период строительства европути между Чопом и Ужгородом.

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Из Киева — с 12 мая по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 29 июля — по нечетным числам.

Из Ужгорода — с 13 мая по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля — по четным числам.

Отправление из Киева — 23:00, прибытие в Ужгород — 12:31.

Напомним, Укрзализныця продолжит курсирование регионального поезда № 802/801 Черновцы — Львов — Черновцы в мае 2025 года. Решение приняли ввиду повышенного спроса во время весенних поездок.

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