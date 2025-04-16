«Железные друзья»: Укрзализныця возобновила программу лояльности после кибератаки — Finance.ua

«Железные друзья»: Укрзализныця возобновила программу лояльности после кибератаки
Укрзализныця возобновила программу лояльности «Железные друзья» после временного отсутствия из-за масштабной российской кибератаки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Программа лояльности „Железные друзья“ возвращается после временного отсутствия из-за кибератаки. Знаем, как долго вы этого ждали, прочитали каждое из сотен ваших сообщений в соцсетях и через обратную связь нашего приложения, поэтому перезапускаем нашу программу лояльности», — сказал он.
Программа лояльности «Железные друзья» позволяет накапливать специальные баллы за каждый километр железнодорожного путешествия и обменивать их на скидки и бонусы от партнеров программы. Речь идет о более чем 30 предложениях от постоянных партнеров национального перевозчика.
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Чтобы получать бонусы, нужно скачать приложение Укрзализныци, зарегистрироваться и покупать билеты.
Напомним, программу лояльности «Укрзализныця» запустила в 2023 году.
Баллы генерируются автоматически каждый раз, когда путешествуете по железной дороге и используете билеты, приобретенные в мобильном приложении. В счет идут билеты всех пассажиров, купленные через ваш профиль. В частности:
- за каждый 1 км поездки в вагоне плацкарт или 2 классе региональных поездов — начисляется 1 балл;
- за каждый 1 км поездки в вагоне купе, международном RIC, или 2-м классом «Интерсити+» или 1 классе региональных поездов — начисляется 2 балла;
- за каждый 1 км путешествия в вагоне СВ, или 1-м классом «Интерсити+» — начисляется 3 балла.
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