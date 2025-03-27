«Укрзализныця» возобновила продажу онлайн-билетов — Finance.ua

«Укрзализныця» возобновила продажу онлайн-билетов Сегодня 11:32 — Личные финансы

«Укрзализныця» возобновила продажу онлайн-билетов

Систему онлайн-продаж «Укрзализныци» восстановили в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Поскольку сейчас система переживает пиковые нагрузки, возможны временные технические перебои в работе, поэтому просим пассажиров пользоваться приложением исключительно в случае необходимости в срочном путешествии», — говорится в сообщении.

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В компании сообщили, что архивы приобретенных ранее билетов недоступны в приложении. «Билеты остаются действительными, найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира. Также стоит проверить папку „спам“, билеты могли упасть туда», — отметили в УЗ.

Для посадки в поезд также можно использовать скриншоты билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов — просто показать на посадке квитанцию ​​об оплате билетов из банковского приложения.

Вернуть ранее приобретенные в приложении билеты и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.

Справка Finance.ua:

23 марта на «Укрзализныцю» совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.

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