«Укрзализныця» возобновила продажу онлайн-билетов — Finance.ua

«Укрзализныця» возобновила продажу онлайн-билетов
Систему онлайн-продаж «Укрзализныци» восстановили в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Поскольку сейчас система переживает пиковые нагрузки, возможны временные технические перебои в работе, поэтому просим пассажиров пользоваться приложением исключительно в случае необходимости в срочном путешествии», — говорится в сообщении.
В компании сообщили, что архивы приобретенных ранее билетов недоступны в приложении. «Билеты остаются действительными, найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира. Также стоит проверить папку „спам“, билеты могли упасть туда», — отметили в УЗ.
Для посадки в поезд также можно использовать скриншоты билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов — просто показать на посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения.
Вернуть ранее приобретенные в приложении билеты и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.
Справка Finance.ua:
- 23 марта на «Укрзализныцю» совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.
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