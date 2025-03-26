«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования — Finance.ua

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования

«Укрзализныця» запустила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряде пригородных касс, а также продлила их график работы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Круглосуточно билеты можно приобрести на станциях Калиновка, Борисполь, Бровары, Выдубичи, Яготин, Барышевка, Березань и Гнивань. До 21:00 работают кассы в Боярке, Бровках, Чернорудке и Звягеле.

Отмечается, что это должно облегчить доступ к билетам, пока онлайн-сервисы компании остаются недоступными после кибератаки.

Кроме того, для работы в кассах дальнего следования привлекли кассиров с пригородных станций. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы «минимизировать неудобства пассажиров в связи с последствиями кибератаки и временным выходом из строя онлайн-сервисов».

Онлайн-системы «Укрзализныци» в воскресенье 23 марта подверглись масштабной таргетированной кибератаке: восстановление всех систем продолжалось все прошлые сутки и продолжается сейчас.

Ключевая система продажи билетов «Укрзализныци», на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность.

Команды «Укрзализныци», партнеров и ведущих экспертов продолжают нон-стоп обновления онлайн-сервисов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.