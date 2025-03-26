«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования — Finance.ua
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«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования
«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда дальнего следования
«Укрзализныця» запустила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряде пригородных касс, а также продлила их график работы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Круглосуточно билеты можно приобрести на станциях Калиновка, Борисполь, Бровары, Выдубичи, Яготин, Барышевка, Березань и Гнивань. До 21:00 работают кассы в Боярке, Бровках, Чернорудке и Звягеле.
Отмечается, что это должно облегчить доступ к билетам, пока онлайн-сервисы компании остаются недоступными после кибератаки.
Кроме того, для работы в кассах дальнего следования привлекли кассиров с пригородных станций. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы «минимизировать неудобства пассажиров в связи с последствиями кибератаки и временным выходом из строя онлайн-сервисов».
Онлайн-системы «Укрзализныци» в воскресенье 23 марта подверглись масштабной таргетированной кибератаке: восстановление всех систем продолжалось все прошлые сутки и продолжается сейчас.
Ключевая система продажи билетов «Укрзализныци», на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность.
Команды «Укрзализныци», партнеров и ведущих экспертов продолжают нон-стоп обновления онлайн-сервисов.
По материалам:
Економічна Правда
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