Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае — Finance.ua

Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае
Укрзализныця продолжит курсирование регионального поезда № 802/801 Черновцы-Львов-Черновцы в мае 2025 года. Решение приняли ввиду повышенного спроса во время весенних поездок.
Об этом сообщили в компании.
Поезд будет курсировать в следующие дни: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.
График движения:
Поезд № 802 Черновцы — Львов:
- Отправление из Черновцов — 06:32
- Снятин —
07:19—07:29
- Коломыя —
08:04—08:07
- Ивано-Франковск —
08:54—08:58
- Ходоров —
10:04—10:06
- Прибытие во Львов — 11:19
Поезд № 801 Львов — Черновцы:
- Отправление из Львова — 17:20
- Ходоров —
18:37—18:39
- Ивано-Франковск —
19:47—19:56
- Коломыя —
20:56—20:58
- Снятин —
21:31—21:33
- Прибытие в Черновцы — 22:07
На маршруте продолжит курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, обеспечивающий комфорт благодаря тихому движению, плавности хода и удобным сиденьям.
Билеты можно приобрести за 10 дней до даты поездки в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Напомним, Укрзализныця с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.
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