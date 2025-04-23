Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае — Finance.ua
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Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае

Фондовый рынок
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Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае
Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае
Укрзализныця продолжит курсирование регионального поезда № 802/801 Черновцы-Львов-Черновцы в мае 2025 года. Решение приняли ввиду повышенного спроса во время весенних поездок.
Об этом сообщили в компании.
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Поезд будет курсировать в следующие дни: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.
График движения:
Поезд № 802 Черновцы — Львов:
  • Отправление из Черновцов — 06:32
  • Снятин — 07:19—07:29
  • Коломыя — 08:04—08:07
  • Ивано-Франковск — 08:54—08:58
  • Ходоров — 10:04—10:06
  • Прибытие во Львов — 11:19
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Поезд № 801 Львов — Черновцы:
  • Отправление из Львова — 17:20
  • Ходоров — 18:37—18:39
  • Ивано-Франковск — 19:47—19:56
  • Коломыя — 20:56—20:58
  • Снятин — 21:31—21:33
  • Прибытие в Черновцы — 22:07
На маршруте продолжит курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, обеспечивающий комфорт благодаря тихому движению, плавности хода и удобным сиденьям.
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Билеты можно приобрести за 10 дней до даты поездки в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Напомним, Укрзализныця с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.
По материалам:
Finance.ua
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