Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае — Finance.ua

Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Укрзализныця продолжит курсирование поезда Черновцы— Львов в мае

Укрзализныця продолжит курсирование регионального поезда № 802/801 Черновцы-Львов-Черновцы в мае 2025 года. Решение приняли ввиду повышенного спроса во время весенних поездок.

Об этом сообщили в компании.

Поезд будет курсировать в следующие дни: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.

График движения:

Поезд № 802 Черновцы — Львов:

Отправление из Черновцов — 06:32

Снятин — 07:19—07:29

Коломыя — 08:04—08:07

Ивано-Франковск — 08:54—08:58

Ходоров — 10:04—10:06

Прибытие во Львов — 11:19

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Поезд № 801 Львов — Черновцы:

Отправление из Львова — 17:20

Ходоров — 18:37—18:39

Ивано-Франковск — 19:47—19:56

Коломыя — 20:56—20:58

Снятин — 21:31—21:33

Прибытие в Черновцы — 22:07

На маршруте продолжит курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, обеспечивающий комфорт благодаря тихому движению, плавности хода и удобным сиденьям.

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Билеты можно приобрести за 10 дней до даты поездки в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, Укрзализныця с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

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