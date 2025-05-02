Укрзализныця с опережением графика получила первую партию австрийских рельсов — Finance.ua

Укрзализныця с опережением графика получила первую партию австрийских рельсов Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

Укрзализныця с опережением графика получила первую партию австрийских рельсов

Укрзализныця получила 1,4 тыс. тонн рельсов производства австрийской компании Voestalpine Rail Technology GmbH. Об этом сообщила компания.

Поставка осуществлена ​​с опережением графика, что позволит увеличить темпы и объемы ремонта инфраструктуры на ключевых участках.

Контракт на поставку австрийских рельсов был подписан в начале апреля этого года в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта «Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги».

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Тогда в торгах приняли участие 7 компаний, среди которых известные производители и трейдеры. Победителем стала Voestalpine Rail Technology GmbH, предложившая 900 евро за тонну рельса.

Такая цена по результатам торгов позволила Укрзализныце сэкономить предусмотренные средства на закупку и заказать на 20% рельсов больше.

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В целом Укрзализныця по этому контракту получит 36 тыс. тонн рельсов и этого хватит для ремонта и строительства 280 км путей.

Напомним, что в январе текущего года «Укрзалізниця» получила 1,083 тыс. тонн рельсов производства французской компании Saarstahl Rail SAS. Это первая партия из 19 тысяч тонн рельсов, которые железная дорога получит в рамках межправительственного соглашения.

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