Укрзализныця с опережением графика получила первую партию австрийских рельсов — Finance.ua

Укрзализныця с опережением графика получила первую партию австрийских рельсов
Укрзализныця получила 1,4 тыс. тонн рельсов производства австрийской компании Voestalpine Rail Technology GmbH. Об этом сообщила компания.
Поставка осуществлена с опережением графика, что позволит увеличить темпы и объемы ремонта инфраструктуры на ключевых участках.
Контракт на поставку австрийских рельсов был подписан в начале апреля этого года в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта «Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги».
Тогда в торгах приняли участие 7 компаний, среди которых известные производители и трейдеры. Победителем стала Voestalpine Rail Technology GmbH, предложившая 900 евро за тонну рельса.
Такая цена по результатам торгов позволила Укрзализныце сэкономить предусмотренные средства на закупку и заказать на 20% рельсов больше.
В целом Укрзализныця по этому контракту получит 36 тыс. тонн рельсов и этого хватит для ремонта и строительства 280 км путей.
Напомним, что в январе текущего года «Укрзалізниця» получила 1,083 тыс. тонн рельсов производства французской компании Saarstahl Rail SAS. Это первая партия из 19 тысяч тонн рельсов, которые железная дорога получит в рамках межправительственного соглашения.
Поделиться новостью