Укрзализныця впервые перевезла нефтепродукты по странам Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця впервые перевезла нефтепродукты по странам Европы

8
Укрзализныця впервые перевезла нефтепродукты по странам Европы
Укрзализныця впервые перевезла нефтепродукты по странам Европы
Дочернее предприятие АО «Укрзализныця» UZ Cargo Poland в партнерстве с польским перевозчиком осуществило первую транспортировку нефтепродуктов по маршруту Литва — Польша — Украина.
Об этом УЗ сообщила в Телеграме.
Читайте также
«UZ Cargo Poland в партнерстве с LTG Cargo Polska Sp. z o.o. перевезла нефтепродукты по маршруту Литва — Польша — Украина. Так, UZ Cargo Poland впервые осуществляет перевозку нефтепродуктов как лицензированный железнодорожный перевозчик ЕС на определенном маршруте по территории Польши в сочетании с предоставлением услуги экспедиторской деятельности с привлечением вагонов собственности АО «Укрзализныця», — говорится в сообщении.
Ранее UZ Cargo Poland получила лицензию на осуществление перевозочной деятельности от UTK, сертификат безопасности от ERA в соответствии с директивами Европейского парламента и совета, а также заключила соответствующие договоры с польским перевозчиком PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Читайте также
Следующим амбициозным планом компании является расширение географии перевозок грузов в сообщении Украина — ЕС на другие страны: Румынию, Венгрию, Словакию.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, для софинансирования проектов развития железнодорожной инфраструктуры.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems