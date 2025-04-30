Укрзализныця впервые перевезла нефтепродукты по странам Европы — Finance.ua

Укрзализныця впервые перевезла нефтепродукты по странам Европы Сегодня 05:12

Укрзализныця впервые перевезла нефтепродукты по странам Европы

Дочернее предприятие АО «Укрзализныця» UZ Cargo Poland в партнерстве с польским перевозчиком осуществило первую транспортировку нефтепродуктов по маршруту Литва — Польша — Украина.

Об этом УЗ сообщила в Телеграме

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«UZ Cargo Poland в партнерстве с LTG Cargo Polska Sp. z o.o. перевезла нефтепродукты по маршруту Литва — Польша — Украина. Так, UZ Cargo Poland впервые осуществляет перевозку нефтепродуктов как лицензированный железнодорожный перевозчик ЕС на определенном маршруте по территории Польши в сочетании с предоставлением услуги экспедиторской деятельности с привлечением вагонов собственности АО «Укрзализныця», — говорится в сообщении.

Ранее UZ Cargo Poland получила лицензию на осуществление перевозочной деятельности от UTK, сертификат безопасности от ERA в соответствии с директивами Европейского парламента и совета, а также заключила соответствующие договоры с польским перевозчиком PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Следующим амбициозным планом компании является расширение географии перевозок грузов в сообщении Украина — ЕС на другие страны: Румынию, Венгрию, Словакию.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, для софинансирования проектов развития железнодорожной инфраструктуры.

Укрінформ По материалам:

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