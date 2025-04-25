«Укрзализныця» выполнила рекомендации АМКУ по использованию китайских вагонных колес — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» выполнила рекомендации АМКУ по использованию китайских вагонных колес

Фондовый рынок
57
24 апреля 2025 года Антимонопольный комитет Украины признал, что акционерное общество «Украинская железная дорога» выполнило рекомендации, касающиеся отмены указания о запрете использования цельнокатаных вагонных колес производства компаний Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. и Taiyuan Heavy Railway TransitEquip.
Об этом сообщила Антимонопольный комитет Украины.
Ранее Комитет установил, что АО «Укрзализныця» указанием (факсограммой) от 08.04.2020, которое было адресовано всем вагоноремонтным подразделениям АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» и предприятиям, выполняющим изготовление или ремонт колесных пар грузовых вагонов и не входящих в структуру АО «Укрзализныця», запретила использование цельнокатаных вагонных колес производства компаний Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd. как не соответствующих ДСТУ ГОСТ 10791:2016 (ГОСТ 10791−2011).
Такой запрет действовал при изготовлении, текущем, среднем и капитальном ремонте колесных пар, при приеме таких колесных пар инспекцией центра технического аудита АО «Укрзализныця», эксплуатации железных дорог Украины под грузовыми вагонами всех форм собственности, всех железнодорожных администраций.
Таким образом, АО «Укрзализныця», выходя за пределы собственных полномочий, направило участникам рынка указанную факсограмму, которой было заранее установлено, что все колеса производства вышеупомянутых компаний не соответствовали требованиям государственного стандарта и, как следствие, сделало невозможным их потенциальный вывод на рынок Украины.
Поэтому 15 июля 2021 Комитет предоставил АО «Укрзализныця» обязательные для рассмотрения рекомендации № 17-рк. В них АМКУ рекомендовал акционерному обществу прекратить вышеуказанные действия и сообщить участникам рынка информацию о прекращении действия факсограммы.
В свою очередь, АО «Укрзализныця», во исполнение указанных рекомендаций, проинформировало отечественные вагоностроительные и ремонтные предприятия, производственные подразделения и филиалы АО «Укрзализныця» об отмене действия указания от 08.04.2020, которым вводился запрет использования цельнокатаных вагонных колес производства компаний Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems