«Укрзализныця» выполнила рекомендации АМКУ по использованию китайских вагонных колес — Finance.ua

24 апреля 2025 года Антимонопольный комитет Украины признал, что акционерное общество «Украинская железная дорога» выполнило рекомендации, касающиеся отмены указания о запрете использования цельнокатаных вагонных колес производства компаний Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. и Taiyuan Heavy Railway TransitEquip.

Ранее Комитет установил, что АО «Укрзализныця» указанием (факсограммой) от 08.04.2020, которое было адресовано всем вагоноремонтным подразделениям АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» и предприятиям, выполняющим изготовление или ремонт колесных пар грузовых вагонов и не входящих в структуру АО «Укрзализныця», запретила использование цельнокатаных вагонных колес производства компаний Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd. как не соответствующих ДСТУ ГОСТ 10791 :2016 (ГОСТ 10791−2011).

Такой запрет действовал при изготовлении, текущем, среднем и капитальном ремонте колесных пар, при приеме таких колесных пар инспекцией центра технического аудита АО «Укрзализныця», эксплуатации железных дорог Украины под грузовыми вагонами всех форм собственности, всех железнодорожных администраций.

Таким образом, АО «Укрзализныця», выходя за пределы собственных полномочий, направило участникам рынка указанную факсограмму, которой было заранее установлено, что все колеса производства вышеупомянутых компаний не соответствовали требованиям государственного стандарта и, как следствие, сделало невозможным их потенциальный вывод на рынок Украины.

Поэтому 15 июля 2021 Комитет предоставил АО «Укрзализныця» обязательные для рассмотрения рекомендации № 17-рк. В них АМКУ рекомендовал акционерному обществу прекратить вышеуказанные действия и сообщить участникам рынка информацию о прекращении действия факсограммы.

В свою очередь, АО «Укрзализныця», во исполнение указанных рекомендаций, проинформировало отечественные вагоностроительные и ремонтные предприятия, производственные подразделения и филиалы АО «Укрзализныця» об отмене действия указания от 08.04.2020, которым вводился запрет использования цельнокатаных вагонных колес производства компаний Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd.

