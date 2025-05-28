«Укрзализныця»: железнодорожная инфраструктура подверглась атакам рф в трех областях — Finance.ua

«Укрзализныця»: железнодорожная инфраструктура подверглась атакам рф в трех областях Сегодня 10:33

В Харьковской, Донецкой и Сумской областях ночью и утром железнодорожная инфраструктура подверглась российским атакам, сообщила в Телеграме компания «Укрзализныця».

Согласно сообщению, на Харьковщине обломки БПЛА попали на колею — железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и ГСЧС обезвредить остатки российского дрона, движение было оперативно возобновлено.

«В Донецкой области, в Славянске, в результате боевых действий была повреждена контактная сеть, обломки FPV-дрона также повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала», — говорится в сообщении.

В Сумской области российский БПЛА незначительно повредил колею, однако движение по участку осуществляется без задержек, добавляют в «Укрзализныци». Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет.

Радіо Свобода По материалам:

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