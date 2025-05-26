«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту — Finance.ua

«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту
«Укрзализныця» продлила ограничение маршрута ряда поездов западного направления до станции Ворохта.
Об этом пресс-служба «Укрзализныци» сообщила в Telegram.
Ограничения действуют из-за продолжения ремонтных работ после просадки пути на участке в Закарпатской области.
«Идет восстановление инфраструктуры на участке Ясиня—Вороненко, поэтому Укрзализныця продлевает ограничение маршрута ряда поездов западного направления к станции Ворохта», — говорится в сообщении.
Сообщается, что 26 мая в/из Ворохты будут курсировать следующие поезда:
- № 95/96 Киев — Рахов — Киев;
- № 5/6 Запорожье — Ясиня — Запорожье;
- № 15/16 Харьков — Ясиня — Харьков;
- № 25/26 Одесса — Ясиня — Одесса;
- № 357/358 Киев — Ясиня — Киев;
- № 33/34 Кривой Рог — Ясиня — Кривой Рог.
«По-прежнему пассажиров этих рейсов будут доставлять автобусными трансферами в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов», — сообщает УЗ.
Напомним, 23 мая российские войска атаковали железную дорогу в Черновицкой области. По информации УЗ, в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Также из-за провала земной породы и просадки колеи на участке Ясиня — Вороненко было временно перекрыто движение поездов. Тогда же пассажиры предупредили, что участок сложный для укрепления грунта, но работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.
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