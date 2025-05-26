«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту — Finance.ua

«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту Сегодня 12:15

«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту

«Укрзализныця» продлила ограничение маршрута ряда поездов западного направления до станции Ворохта.

Об этом пресс-служба «Укрзализныци» сообщила в Telegram.

Ограничения действуют из-за продолжения ремонтных работ после просадки пути на участке в Закарпатской области.

«Идет восстановление инфраструктуры на участке Ясиня—Вороненко, поэтому Укрзализныця продлевает ограничение маршрута ряда поездов западного направления к станции Ворохта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 26 мая в/из Ворохты будут курсировать следующие поезда:

№ 95/96 Киев — Рахов — Киев;

№ 5/6 Запорожье — Ясиня — Запорожье;

№ 15/16 Харьков — Ясиня — Харьков;

№ 25/26 Одесса — Ясиня — Одесса;

№ 357/358 Киев — Ясиня — Киев;

№ 33/34 Кривой Рог — Ясиня — Кривой Рог.

«По-прежнему пассажиров этих рейсов будут доставлять автобусными трансферами в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов», — сообщает УЗ.

Напомним, 23 мая российские войска атаковали железную дорогу в Черновицкой области. По информации УЗ, в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Также из-за провала земной породы и просадки колеи на участке Ясиня — Вороненко было временно перекрыто движение поездов. Тогда же пассажиры предупредили, что участок сложный для укрепления грунта, но работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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