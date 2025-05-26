«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту — Finance.ua
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«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту

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«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту
«Укрзализныця» продлила ограничение движения для поездов в Ворохту
«Укрзализныця» продлила ограничение маршрута ряда поездов западного направления до станции Ворохта.
Об этом пресс-служба «Укрзализныци» сообщила в Telegram.
Ограничения действуют из-за продолжения ремонтных работ после просадки пути на участке в Закарпатской области.
«Идет восстановление инфраструктуры на участке Ясиня—Вороненко, поэтому Укрзализныця продлевает ограничение маршрута ряда поездов западного направления к станции Ворохта», — говорится в сообщении.
Сообщается, что 26 мая в/из Ворохты будут курсировать следующие поезда:
  • № 95/96 Киев — Рахов — Киев;
  • № 5/6 Запорожье — Ясиня — Запорожье;
  • № 15/16 Харьков — Ясиня — Харьков;
  • № 25/26 Одесса — Ясиня — Одесса;
  • № 357/358 Киев — Ясиня — Киев;
  • № 33/34 Кривой Рог — Ясиня — Кривой Рог.
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«По-прежнему пассажиров этих рейсов будут доставлять автобусными трансферами в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов», — сообщает УЗ.
Напомним, 23 мая российские войска атаковали железную дорогу в Черновицкой области. По информации УЗ, в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Также из-за провала земной породы и просадки колеи на участке Ясиня — Вороненко было временно перекрыто движение поездов. Тогда же пассажиры предупредили, что участок сложный для укрепления грунта, но работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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