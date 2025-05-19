«Укрзализныця» не знает, как вернуть $700 миллионов долга — Finance.ua

«Укрзализныця» не знает, как вернуть $700 миллионов долга Сегодня 15:35 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям и улучшению ликвидности.

Об этом говорится в годовом отчете компании за 2024 год, опубликованном на сайте Министерства экономики, передает «Интерфакс-Украина».

«В июле 2026 года общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов по бесперебойным железнодорожным перевозкам и послевоенному восстановлению, несет неопределенность по погашению еврооблигаций», — отмечается в документе.

«Укрзализныця» напомнила, что в январе 2025 года капитализировала перенесенные в результате реструктуризации в 2022 году купонные выплаты по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% на сумму $108,28 млн и по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,855%.

Это увеличило объемы этих выпусков соответственно до $703,18 млн и $351,9 млн

В январе 2025 года компания произвела купонные выплаты по еврооблигациям, начисленные с июля 2024 года по дате капитализации, на сумму $38,27 млн.

«По состоянию на 31 декабря 2024 года общество соблюдало все финансовые и нефинансовые условия по выпущенным еврооблигациям и процентным кредитам и заимствованиям, а также своевременно рассчитывается по своим финансовым обязательствам», — говорится также в годовом отчете.

Економічна Правда По материалам:

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