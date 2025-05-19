«Укрзализныця» не знает, как вернуть $700 миллионов долга — Finance.ua
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«Укрзализныця» не знает, как вернуть $700 миллионов долга

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям и улучшению ликвидности.
Об этом говорится в годовом отчете компании за 2024 год, опубликованном на сайте Министерства экономики, передает «Интерфакс-Украина».
«В июле 2026 года общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов по бесперебойным железнодорожным перевозкам и послевоенному восстановлению, несет неопределенность по погашению еврооблигаций», — отмечается в документе.
«Укрзализныця» напомнила, что в январе 2025 года капитализировала перенесенные в результате реструктуризации в 2022 году купонные выплаты по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% на сумму $108,28 млн и по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,855%.
Это увеличило объемы этих выпусков соответственно до $703,18 млн и $351,9 млн
В январе 2025 года компания произвела купонные выплаты по еврооблигациям, начисленные с июля 2024 года по дате капитализации, на сумму $38,27 млн.
«По состоянию на 31 декабря 2024 года общество соблюдало все финансовые и нефинансовые условия по выпущенным еврооблигациям и процентным кредитам и заимствованиям, а также своевременно рассчитывается по своим финансовым обязательствам», — говорится также в годовом отчете.
По материалам:
Економічна Правда
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