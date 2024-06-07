В Хорватии дефицит работников-иностранцев. Кого ищут и сколько можно заработать — Finance.ua
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В Хорватии дефицит работников-иностранцев. Кого ищут и сколько можно заработать

Мир
70
В Хорватии дефицит работников-иностранцев. Кого ищут и сколько можно заработать
В Хорватии дефицит работников-иностранцев. Кого ищут и сколько можно заработать
Хорватия остро нуждается в иностранных работниках. Однако далеко не все из них подходят на вакансии, которые открывают местные предприниматели.
Schengen.news рассказывает, что происходит на местном рынке труда и какие зарплаты в стране.

Каждый 15-й работник в Хорватии — иностранец

В Хорватии фактически есть срочная потребность в иностранных работниках. Но иностранные специалисты часто не подходят для работы, предлагаемой в стране, говорят местные предприниматели.
Данные показывают, что каждый 15-й работник в стране — иностранец, и ожидается, что в последующие годы их количество возрастет. К 2030 году в Хорватии должно быть уже около полумиллиона иностранных работников. Однако до сих пор неизвестно, сможет ли такое большое количество людей преодолеть нехватку рабочей силы в стране.
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Нехватка работников — одна из главных проблем для хорватских компаний. Власти Хорватии заявляют, что в стране срочно нужны иностранцы, которые помогли бы преодолеть нехватку рабочей силы.

Зарплаты в Хорватии и каких специалистов ищут

По сравнению с другими странами Европейского Союза, зарплаты в Хорватии не очень высокие. С 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла и сейчас составляет 840 евро в месяц.
По данным Хорватского бюро статистики, заработная плата в стране выросла до 1326 евро в месяц. Средняя заработная плата в Хорватии продолжает сохранять тенденцию к повышению.

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По данным на конец прошлого года, в Хорватии проживало около 30 тысяч украинских беженцев. Однако, по неофициальным данным, их количество по состоянию на сегодняшний день значительно больше. Украинские беженцы в Хорватии имеют право на работу.
Больше всего в стране требуются работники гостинично-ресторанной отрасли. Также — продавцы в магазинах и торговых центрах, строители и специалисты по развитию бизнеса со знанием иностранных языков. Не снижается спрос на работников отрасли сельского хозяйства и работников на производствах.
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По материалам:
РБК-Україна
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