Хорватия, Греция и другие: в каких странах Европы самая чистая вода для купания — Finance.ua

Хорватия, Греция и другие: в каких странах Европы самая чистая вода для купания Сегодня 18:24 — Мир

Хорватия, Греция и другие: в каких странах Европы самая чистая вода для купания

Для многих неотъемлемой частью отпуска является поход на пляж или озеро и купание в прохладной воде. Но полезно знать, насколько чистая вода и пляжи.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, большинство мест для купания в ЕС безопасны для купания. Качество воды в морях и океанах, как правило, лучше, чем в реках и озерах, например.

Об этом пишет euronews.com.

В 2023 году около 89 процентов прибрежных вод для купания в ЕС были классифицированы как очень хорошие, по сравнению с чуть менее 79 процентами водоемов, не имеющих выхода к морю.

В каких европейских странах самая качественная вода для купания

В 2023 году 85 процентов зарегистрированных в Европе 22 081 водоемов для купания были отличного качества. Такие направления, как Кипр, Австрия, Хорватия и Греция, лидируют, где 95 или более процентов мест для купания оценены как «очень хорошо».

Однако таких направлений, как Албания, Бельгия, Эстония, Венгрия и Польша, этого не достигли, поскольку менее 70 процентов их вод для купания соответствуют этому стандарту.

Как оценивается вода для купания

ЕС соблюдает BWD по управлению зонами купания по всему блоку. Они определяют эти зоны и устанавливают сезоны купания, затем разрабатывают планы мониторинга прибрежных, переходных вод, рек и озер.

Загрязненная вода может вызвать проблемы со здоровьем, если ее проглотить, например вызвать расстройство желудка и диарею. Это также может привести к инфекциям ушей, глаз и дыхательных путей, а иногда и более серьезным заболеваниям.

Органы власти регулярно проверяют воду для купания на бактерии, такие как кишечная палочка и кишечные энтерококки, указывающие на загрязнение сточными водами и навозом. В зависимости от уровня бактерий качество воды классифицируется как «отличное», «хорошее», «достаточное» или «плохое».

Справка Finance.ua:

Кстати, власти Киева показали состояние воды на пляжах в Киеве:

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