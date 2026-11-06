Налоговый долг: как проверить состояние расчетов с бюджетом онлайн

Проверить наличие налоговых обязательств или долга можно быстро и удобно без посещения налоговой службы.
Как это сделать
С помощью этих сервисов плательщики могут в любое время проверить состояние расчетов с бюджетом, пересмотреть начисления и своевременно уплатить налоговые обязательства:
Электронный кабинет плательщика;
мобильное приложение «Моя налоговая».
Налоговый долг может стать основанием для применения мер принудительного взыскания.
В соответствии с требованиями действующего законодательства взыскание налогового долга осуществляется органами государственной исполнительной службы согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве».
Поэтому своевременное выполнение налоговых обязательств является не только обязанностью гражданина, но и способом обезопасить себя от дополнительных финансовых расходов и ограничений.
«Регулярная проверка состояния расчетов с бюджетом через электронные сервисы ГНС позволяет своевременно выявить начисления, избежать накопления задолженности и предотвратить применение мер принудительного взыскания» — пишет ГНС.