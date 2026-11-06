Налоговый долг: как проверить состояние расчетов с бюджетом онлайн

Своевременная уплата налогов и контроль за состоянием расчетов с бюджетом помогают избежать неприятных последствий, связанных с возникновением налогового долга.

Об этом напомнили в ГНС в Хмельницкой области.

Проверить наличие налоговых обязательств или долга можно быстро и удобно без посещения налоговой службы.

Как это сделать

С помощью этих сервисов плательщики могут в любое время проверить состояние расчетов с бюджетом, пересмотреть начисления и своевременно уплатить налоговые обязательства:

Электронный кабинет плательщика;

мобильное приложение «Моя налоговая».

Налоговый долг может стать основанием для применения мер принудительного взыскания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства взыскание налогового долга осуществляется органами государственной исполнительной службы согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве».

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В рамках исполнительного производства к должнику могут быть применены следующие меры:

арест банковских счетов и платежных карт;

принудительное списание средств на счет погашения долга;

арест движимого имущества, в том числе транспортных средств, бытовой техники и другого ценного имущества;

арест недвижимого имущества, принадлежащего должнику на праве собственности.

Кроме того, законодательством предусмотрена возможность применения к должникам временных ограничений в праве выезда за пределы Украины.

Источником погашения налогового долга физических лиц есть их личное имущество.

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Поэтому своевременное выполнение налоговых обязательств является не только обязанностью гражданина, но и способом обезопасить себя от дополнительных финансовых расходов и ограничений.