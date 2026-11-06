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Налоговый долг: как проверить состояние расчетов с бюджетом онлайн

Личные финансы
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Налоговый долг: как проверить состояние расчетов с бюджетом онлайн
Налоговый долг: как проверить состояние расчетов с бюджетом онлайн
Своевременная уплата налогов и контроль за состоянием расчетов с бюджетом помогают избежать неприятных последствий, связанных с возникновением налогового долга.
Об этом напомнили в ГНС в Хмельницкой области.
Проверить наличие налоговых обязательств или долга можно быстро и удобно без посещения налоговой службы.

Как это сделать

С помощью этих сервисов плательщики могут в любое время проверить состояние расчетов с бюджетом, пересмотреть начисления и своевременно уплатить налоговые обязательства:
  • Электронный кабинет плательщика;
  • мобильное приложение «Моя налоговая».
Налоговый долг может стать основанием для применения мер принудительного взыскания.
В соответствии с требованиями действующего законодательства взыскание налогового долга осуществляется органами государственной исполнительной службы согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве».
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В рамках исполнительного производства к должнику могут быть применены следующие меры:
  • арест банковских счетов и платежных карт;
  • принудительное списание средств на счет погашения долга;
  • арест движимого имущества, в том числе транспортных средств, бытовой техники и другого ценного имущества;
  • арест недвижимого имущества, принадлежащего должнику на праве собственности.
Кроме того, законодательством предусмотрена возможность применения к должникам временных ограничений в праве выезда за пределы Украины.
Источником погашения налогового долга физических лиц есть их личное имущество.
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Поэтому своевременное выполнение налоговых обязательств является не только обязанностью гражданина, но и способом обезопасить себя от дополнительных финансовых расходов и ограничений.
«Регулярная проверка состояния расчетов с бюджетом через электронные сервисы ГНС позволяет своевременно выявить начисления, избежать накопления задолженности и предотвратить применение мер принудительного взыскания» — пишет ГНС.
Кстати, мы подготовили статью о налоговой нагрузке на компании: в Украине и за границей. Часть 2
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНС
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