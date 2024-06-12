Зеленский объяснил, почему беженцам стоит вернуться в Украину — Finance.ua

Зеленский объяснил, почему беженцам стоит вернуться в Украину Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Зеленский объяснил, почему беженцам стоит вернуться в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что беженцы могли бы вернуться в Украину, потому что не хватает рабочих рук.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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«Что касается восстановления в целом, безусловно, глобальное восстановление будет после окончания войны. И здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство, потому что будут рабочие места, будет безопасность. И я считаю, что будет большая мотивация», — отметил Зеленский.

Также глава государства высказал мнение о перспективах восстановления уже сегодня.

«Мы не можем принуждать ни в коем случае, но я скажу откровенно: если бы сегодня в такой трудный момент те, кто хочет, могли приехать в Украину, и помогать восстанавливать государство… А есть направления, над которыми надо работать сегодня, есть люди, которые остались без жилья — им нужна помощь, нужны рабочие руки, нужны эти профессии», — сказал президент.

Глава государства отметил, что из-за войны много людей уехали за границу.

«Поэтому, для того чтобы сегодня помогать Украине с жильем, восстанавливать некоторую инфраструктуру, и если честно, работать на тех или иных предприятиях, чтобы помогать армии — я думаю, что мы бы также поддерживали такое решение», — заявил Зеленский.

Справка Finance.ua:

около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину и почти столько же не планируют, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI);

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для лиц, бегущих от агрессии россии против Украины, еще на год — с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.



УНІАН По материалам:

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