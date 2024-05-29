Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой — Finance.ua

Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой Сегодня 16:14 — Личные финансы

Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате финансовой помощи украинцам, которые будут возвращаться в Украину.

Об этом сообщил глава Комитета ПАСЕ по миграции Алексей Гончаренко.

Финансовую помощь от европейских стран будут выплачивать украинцам, которые решат вернуться в Украину после завершения боевых действий.

«Эта норма была добавлена ​​в большой доклад, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине. Это очень важное решение», — отметил Алексей Гончаренко.

Некоторые страны Европы уже рассматривают программы помощи для возвращения украинских беженцев домой после войны. Выплаты на дорогу в Украину предоставляют украинцам в Швейцарии (около 500 евро), Норвегии (1500 евро).

В Чехии программу помощи на возвращение в Украину вводят с 1 июня 2024 года. Проект будет действовать до ноября и охватит более 400 беженцев. Желающим вернуться приобретут билеты на автобусы или организуют медицинский транспорт.

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