Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой — Finance.ua

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Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой

Личные финансы
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Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой
Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате финансовой помощи украинцам, которые будут возвращаться в Украину.
Об этом сообщил глава Комитета ПАСЕ по миграции Алексей Гончаренко.
Финансовую помощь от европейских стран будут выплачивать украинцам, которые решат вернуться в Украину после завершения боевых действий.
«Эта норма была добавлена ​​в большой доклад, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине. Это очень важное решение», — отметил Алексей Гончаренко.
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Некоторые страны Европы уже рассматривают программы помощи для возвращения украинских беженцев домой после войны. Выплаты на дорогу в Украину предоставляют украинцам в Швейцарии (около 500 евро), Норвегии (1500 евро).
В Чехии программу помощи на возвращение в Украину вводят с 1 июня 2024 года. Проект будет действовать до ноября и охватит более 400 беженцев. Желающим вернуться приобретут билеты на автобусы или организуют медицинский транспорт.
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По материалам:
РБК-Україна
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