В ООН утверждают, что до 80% беженцев из Украины планируют вернуться домой — Finance.ua

В ООН утверждают, что до 80% беженцев из Украины планируют вернуться домой Сегодня 20:29 — Мир

В ООН утверждают, что до 80% беженцев из Украины планируют вернуться домой

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди утверждает, что до 80% беженцев от войны в Украине намерены вернуться домой, когда это будет безопасно.

Об этом он сказал в интервью Укринформу

По мнению Гранди, «Европа очень хорошо справилась с огромным количеством украинских беженцев». Украинцы получили почти равные права с гражданами стран ЕС. В то же время, многие из них не могут себе позволить медицинские услуги даже в государственных больницах, а трудоустроились всего 40−50% беженцев, отметил верховный комиссар ООН.

Гранди рассказал, что согласно опросам, проводимым ООН каждые полгода или год, «процент беженцев, которые говорят нам, что хотят вернуться в Украину, все еще чрезвычайно высок — 60−80%». По его словам, многие боятся возвращаться, пока идет война, однако украинское правительство уже сейчас должно думать о том, как помочь беженцам в случае их возвращения.

Гранди также напомнил, что временная защита в ЕС рассчитана на три года и не может быть продлена.

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«Они (страны ЕС. — Ред.) говорят, что имеют много предложений и работают над ними, чтобы найти верный путь, но в то же время нужно работать над возвращением украинцев», — сказал верховный комиссар.

«Ваш президент много раз говорил, что Украине нужно, чтобы ее народ вернулся к своей экономике и обществу. Нам нужно сбалансировать все эти соображения», — добавил он.

Справка Finance.ua:

страны ЕС одобрили продление временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года;

по данным Евростата, статус временной защиты в ЕС по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 млн ​​граждан Украины. Больше всего украинских беженцев приняли Германия (1 235 960 человек; 28,9% от общего количества ЕС), Польша (955 110; 22,3%) и Чехия (369 330; 8,6%).

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