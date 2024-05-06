Возвращение беженцев из-за границы откладывается: обновленный прогноз до 2026 года — Finance.ua

Возвращение беженцев из-за границы откладывается: обновленный прогноз до 2026 года Сегодня 15:17

Возвращение беженцев из-за границы откладывается: обновленный прогноз до 2026 года

НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими.

Об этом свидетельствует « Инфляционный отчет » Национального банка за апрель 2024 года.

В 2024 году ожидается дальнейший отток внешних мигрантов — около 200 тыс. человек. Это предположение незначительно ухудшилось по сравнению с предыдущим прогнозом НБУ за январь с учетом несколько большего оттокаа в I квартале 2024 года.

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Учитывая дальнейшую нормализацию условий для функционирования украинской экономики в 2025 году и постепенное сокращение программ поддержки украинских мигрантов в странах-реципиентах, ожидается формирование чистого возвращения мигрантов в Украину ориентировочно в количестве 400 тыс. человек. В 2026 году этот процесс оживится и будет составлять, по предположениям НБУ, 800 тыс. человек.

Кроме того, значительным будет оставаться и количество внутренне перемещенных лиц, что будет отражаться на углублении диспропорций на рынке труда.

В чем риски

По прогнозу НБУ, риски большого оттока мигрантов за границу и давления на бюджет и систему социальной защиты из-за внутренней миграции остаются высокими. Миграция может усилиться из-за увеличения интенсивности боевых действий, обстрелов гражданской инфраструктуры и дальнейших потерь для экономики Украины.

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Учитывая адаптацию украинцев в странах-реципиентах в условиях затяжного характера войны, возможно дальнейшее увеличение доли тех, кто будет отказываться возвращаться или будет откладывать возвращение. Эмиграционные процессы могут усилиться в результате объединения семей за границей или поиска более высокооплачиваемой работы. Это будет дополнительно ослаблять как восстановление внутреннего спроса вследствие уменьшения количества потенциальных потребителей, так и предложения рабочей силы, отметили в НБУ.

«Ужесточаться будут и диспропорции на рынке труда, что будет давить на затраты бизнеса на зарплаты в сторону увеличения с соответствующим их переносом на цены», — добавили в НБУ.

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