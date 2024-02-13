Денежные переводы мигрантов в ЕС достигли рекорда — Finance.ua
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Денежные переводы мигрантов в ЕС достигли рекорда

Личные финансы
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Денежные переводы мигрантов в ЕС достигли рекорда
Денежные переводы мигрантов в ЕС достигли рекорда
Объем денежных переводов, которые мигранты отправляют из Евросоюза в свои страны, в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро. Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, который составил 38,2 млрд евро.
Об этом сообщает Евростат.

Куда больше всего переводили средства

В 2022 году наибольшую долю средств, а именно 9,6 млрд евро, или 22%, перевели в европейские страны, не входящие в ЕС.
Далее следует Азия (за исключением Ближнего и Среднего Востока) — 8,6 млрд евро (20%) и государства северной Африки — 8,2 млрд евро (19%).
Инфографика: ec.europa.eu
Инфографика: ec.europa.eu
Отмечается, что объем поступающих в Евросоюз переводов лишь незначительно вырос — с 11,6 млрд евро в 2014 году до 13,5 млрд евро в 2022 году.
На европейские государства, не входящие в ЕС, пришлось 51% этих средств (6,7 млрд евро). Далее следует Северная Америка (2,6 млрд евро, или 20%) и страны центральной и южной части Африки (1,4 млрд евро, или 10%).
Инфографика: ec.europa.eu
Инфографика: ec.europa.eu
Напомним, по данным Национального банка, объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов).
Член Совета НБУ Василий Фурман ранее сообщал, что годовой объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов с началом полномасштабного вторжения рф уменьшился до 10−12 млрд долларов. До войны цифры были в пределах 12−15 млрд долларов ежегодно.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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