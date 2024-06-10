В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: свежие данные Евростата — Finance.ua

В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: свежие данные Евростата
По состоянию на 30 апреля 2024 года количество украинцев со статусом временной защиты возросло в 19 странах Евросоюза.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Где наибольший рост:
- в Румынии (+3275);
- Швеции (+1855);
- Болгарии (+1780);
- Словакии (+1250).
Где произошло сокращение:
- в Чехии (-18 970);
- Нидерланды (-8415)
В общей сложности количество бенефициаров сократилось в шести странах ЕС.
Сколько украинцев покинули Украину
Из-за военной агрессии россии 4,19 млн человек пользовались статусом временной защиты в странах ЕС на конец апреля. Из них — 98% граждан Украины.
Наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины было в Польше (953 930) и Чехии (345 405).
Напомним, результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют, что около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину и почти столько же не планируют.
Большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.
В Чехии нашли работу две трети трудоспособных беженцев из Украины. В то же время трети беженцев от войны не хватает денег на ежедневные расходы.
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