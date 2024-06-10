В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: свежие данные Евростата — Finance.ua
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В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: свежие данные Евростата

Мир
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В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: свежие данные Евростата
В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: свежие данные Евростата
По состоянию на 30 апреля 2024 года количество украинцев со статусом временной защиты возросло в 19 странах Евросоюза.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Где наибольший рост:

  • в Румынии (+3275);
  • Швеции (+1855);
  • Болгарии (+1780);
  • Словакии (+1250).

Где произошло сокращение:

  • в Чехии (-18 970);
  • Нидерланды (-8415)
В общей сложности количество бенефициаров сократилось в шести странах ЕС.

Сколько украинцев покинули Украину

Из-за военной агрессии россии 4,19 млн человек пользовались статусом временной защиты в странах ЕС на конец апреля. Из них — 98% граждан Украины.
Наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины было в Польше (953 930) и Чехии (345 405).
Инфографика: Евростат
Инфографика: Евростат
Напомним, результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют, что около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину и почти столько же не планируют.
Большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.
В Чехии нашли работу две трети трудоспособных беженцев из Украины. В то же время трети беженцев от войны не хватает денег на ежедневные расходы.
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Хочу получить деньги до зарплаты

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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