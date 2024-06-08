Стало известно, сколько украинских беженцев планируют вернуться домой — опрос Сегодня 18:09 — Мир

Стало известно, сколько украинских беженцев планируют вернуться домой — опрос, rda-hm.gov.ua

Около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину и почти столько же не планируют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Сначала социологи спросили у респондентов, есть ли у них близкие родственники (супруг, супруга, родители или дети), которые сейчас находятся за границей из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

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В частности, 38% из числа опрошенных ответили, что у них есть родственники за рубежом. В то же время у этих участников исследования спросили, планируют ли их родственники вернуться в Украину.

В этой связи 32% ответили, что вернутся только тогда, когда закончится война, а 31% - не планируют возвращаться. К тому же, 19% еще не решили, 9% ответили, что у разных родственников разные планы, 5% - в ближайшее время. Затруднились ответить 3% опрошенных.

Условия возвращения беженцев в Украину

Беженцы назвали меры, за исключением улучшения безопасности, которые могут быть наиболее эффективными, чтобы помочь людям вернуться домой.

Ответы были такими:

повышение заработной платы — 40%;

восстановление частной собственности, уничтоженной в результате войны — 30%;

эффективные антикоррупционные меры — 19%;

бесплатные программы переподготовки для будущего трудоустройства в городе — 15%;

вступление в Европейский Союз и НАТО — по 14%.

Опрос проводился Социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где ситуация с безопасностью позволяла провести исследование) с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.

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Выборка состояла из 16 800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Полученные данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту с использованием национальных статистических данных (по состоянию на 1 января 2022 г.).

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 49%.

Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

УНІАН По материалам:

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