В Ирландии закроют десятки центров для размещения украинских беженцев — Finance.ua

В Ирландии закроют десятки центров для размещения украинских беженцев Сегодня 17:16 — Мир

Фото: Euractiv

Скоро в Ирландии закроется значительное количество центров, предоставляющих жилье беглецам от войны в Украине.

Об этом сообщил департамент интеграции ирландского правительства, пишет The Irish Times.

Что стало причиной

Это произойдет в связи с внедрением новой политики, которая предусматривает предоставление жилья людям, нуждающимся во временной защите, всего на 90 дней.

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В департаменте отметили, что люди каждый день покидают предоставленное им государством жилье, чтобы найти собственное.

В результате, сейчас ведомство пытается «консолидировать и рационализировать портфель жилья для лиц, нуждающихся во временной защите».

«90-дневная политика означает, что прибывшим с 14 марта лицам не будет предоставлено жилье на более длительный срок, и люди также ежедневно покидают наши центры, чтобы найти свое собственное жилье», — сказал представитель департамента.

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По словам главы правительства Ирландии Саймона Гарриса, почти 70 контрактов на размещение украинских беженцев скоро перестанут действовать, и многие гостиницы и общественные объекты, которые использовали в качестве жилья для беженцев, снова будут доступны для местного использования.

Напомним, Ирландия рассматривает возможность сокращения господдержки беженцев. Это касается и украинцев, прибывших в страну после масштабного вторжения рф.

Європейська правда По материалам:

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