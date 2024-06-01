Интеграция украинских беженцев в немецкий рынок труда займет не один год — исследование Сегодня 16:06 — Мир

Интеграция украинских беженцев в немецкий рынок труда займет не один год — исследование

Только через 10 лет интеграции средний уровень занятости среди украинских беженцев в Германии достигнет 55%. Медленное трудоустройство обусловлено высокой долей матерей-одиночек, а также сравнительно плохим состоянием здоровья.

Об этом говорится в исследовании Института исследования рынка труда и профессий (IAB).

По данным исследования, с начала полномасштабного российского вторжения количество беженцев из Украины в Германии максимально выросло. Это отразится на будущем рынке труда в ФРГ.

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«С начала российско-захватнической войны против Украины количество граждан Украины в Германии возросло со 156 тыс. до 1 млн 240 тыс. Хотя значительная часть этих людей планирует вернуться в Украину после окончания войны, понятно, что чем дольше продолжается война, тем больше рассматривается долгосрочное или постоянное пребывание украинцев в Германии. На этом фоне исследование моделирует разные сценарии интеграции украинских беженцев в рынок труда Германии», — говорится в исследовании.

Когда украинцы смогут интегрироваться в немецкий рынок труда

В Германии задумываются над интеграцией украинских беженцев в рынок труда. Однако это займет не один год.

Согласно исследованию, уровень занятости украинских беженцев достигнет 45% через пять лет и 55% через десять лет.

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Основное отличие между беженцами из Украины и другими в том, что среди беженцев преобладают женщины и дети. Они также имеют более высокий средний возраст и худшее здоровье.

Высокая доля родителей-одиночек и сравнительно плохое состояние здоровья украинских беженцев оказывают тормозное влияние на развитие уровня занятости.

В то же время относительно высокий уровень образования и профессиональной подготовки, а также ожидаемое развитие языковых навыков оказывают положительное влияние.

Как пишут исследователи Института исследования рынка труда и профессий, растущее напряжение на рынке труда также оказывает сильное положительное влияние.

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Отмечается, что трудоустройству мешает замедление немецкой экономики, хотя прогнозируют, что ситуация может быстро улучшиться, когда экономика возобновится из-за роста демографии.

в 20 раз больше украинцев, чем Франция. Напомним, в Федеральном министерстве внутренних дел Германии хотят установить фиксированный режим приёма украинских беженцев по ЕС. Страна принимает

В ФРГ выселяют из квартир для беженцев 1700 украинцев. Освободить жилье в одном из районов в земле Саксония бежавших от войны обязали до июля. Квартиры должны передать искателям убежища из других стран.

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