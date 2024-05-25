Украинские беженцы в Эстонии трудоустроены на работах, не соответствующих их квалификации и уровню образования — Finance.ua

Украинские беженцы в Эстонии трудоустроены на работах, не соответствующих их квалификации и уровню образования Сегодня 16:02 — Мир

Украинские беженцы в Эстонии трудоустроены на работах, не соответствующих их квалификации и уровню образования, Фото: freepik

На рынке труда в Эстонии зарегистрировано около 33 тыс. украинских беженцев. Подавляющее большинство из них — молодые трудоспособные женщины.

Об этом пишут журналисты Delfi.

Отмечается, что более 50% трудоустроенных украинок в Эстонии имеют высшее образование. Почти у каждой второй есть несовершеннолетние дети.

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«Если в 2022 году украинки были готовы браться за любую работу, то сейчас ситуация существенно изменилась. Тогда, два года назад, эстонские работодатели выражали заметную заинтересованность в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Многие из тех, кого разместили в отелях, нашли работу там же, буквально через неделю после прибытия в Эстонию», — пишет издание.

По мнению специалистов, граждан Украины больше среди неквалифицированных работников, квалифицированных работников и ремесленников и существенно меньше среди менеджеров и ведущих специалистов.

У украинских беженцев относительно высокий уровень образования, однако отсутствие владения языком и острая потребность зарабатывать на жизнь заставляют переселенцев соглашаться на работу, которая не соответствует их квалификации и уровню образования.

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Почти сразу после начала войны Касса по безработице Эстонии создала специальный сайт по поиску работы для беженцев из Украины. Причем, предлагали не только простую работу, но и квалифицированную — в ІТ-сфере, больницах.

«Сейчас цифры сократились. На сайте Кассы предлагается около 2,5 тыс. вакансий, но только 775 предусматривают знание только украинского и русского. Для сравнения — в середине 2022 года вакансий было около 7 тыс.», — отмечают журналисты

Большинство предложенных вакансий сейчас — в уборке, обслуживании клиентов в сфере общественного питания.

По состоянию на 31 марта действующий вид на жительство был у 32,8 тыс. беженцев. Согласно регистру населения, по состоянию на 1 апреля в Эстонии было зарегистрировано у 29,8 тыс. украинских беженцев.

Однако, как отмечает Delfi, поскольку сейчас идет массовое продление видов на жительство на основании временной или международной защиты, цифры постоянно меняются.

Напомним, эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) запускает в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Она предлагает поддержку тем, кто просто хочет выйти на рынок труда, и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.

К участию в программе приглашаются беженцы, которые ищут работу, в возрасте до 25 лет и старше 55 лет.

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