В одну из стран ЕС уменьшился поток украинских беженцев — Finance.ua
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В одну из стран ЕС уменьшился поток украинских беженцев

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Поток украинских беженцев в Латвию существенно снизился по сравнению с 2023 годом. За четыре месяца 2024 в страну прибыли 6457 граждан Украины, а в прошлом году за тот же период въехали 40 496 украинцев.
В то же время в Латвии не исключают увеличения потока беженцев в зависимости от ситуации в Украине, сообщает сайт латвийского Министерства внутренних дел.

Поток украинских беженцев низкий

По данным МВД Латвии, за первые четыре месяца 2024 года через внешнюю границу в Латвию въехали 6457 граждан Украины (в среднем 1614 в месяц). Это 16% количества прибытий за тот же период в 2023 году, когда в страну въехали 40 496 граждан Украины.
В 2024 году в Реестре физических лиц перерегистрируется в среднем 476 граждан Украины в месяц. В общей сложности в 2023 году перерегистрацию прошли 9445 человек.
По состоянию на 1 мая 2024 года в реестре было 44 961 украинцев с временной защитой: 61% женщин, 39% мужчин.
Чиновники не исключают, что из-за сложившейся ситуации на фронте украинское гражданское население продолжит иммигрировать, так что поток беженцев в Латвии может снова возрасти.

Поддержка украинцев остается высокой: исследование

На мероприятии по обмену опытом приема беженцев, которое состоялось в латвийском МВД 15 мая, исследователи Центра публичной политики «Providus» представили предварительные результаты исследований приема украинских беженцев в Латвии.
По данным опросов, жители Латвии продолжают поддерживать прием новых украинских беженцев (58,9%) и считают, что украинцам должна оказываться та же государственная поддержка (36,3%) или ее нужно увеличить (20,6%).
Сами украинские беженцы среди самых больших трудностей назвали трудоустройство и образование.
По материалам:
РБК-Україна
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