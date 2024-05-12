В какие страны ЕС едут украинские беженцы, а где отмечается массовый отток людей: данные Евростата — Finance.ua

В какие страны ЕС едут украинские беженцы, а где отмечается массовый отток людей: данные Евростата
В Евросоюзе временную защиту получают 4,2 млн граждан Украины. Число украинцев с таким статусом снижается.
В какие страны ЕС едут украинские беженцы, а где отмечается массовый отток людей, стало известно из данных Евростата.
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По последним данным, статус временной защиты по состоянию на 31 марта 2024 года в ЕС имели 4 211 495 человек из Украины. К концу февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев из Украины.
Страны, которые приютили наибольшее количество украинцев:
- Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);
- Польша (955 520; 22,7%);
- Чехия (364 375; 8,7%).
В то же время, в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев:
- Германия (+15 210; +1,2%);
- Нидерланды (+4705; +4,0%);
- Болгария (+3475; +7,6%).
По данным Евростата, в 9 странах ЕС уменьшилось количество людей с временной защитой.
Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах:
- Чехии (-20 700; -5,4%);
- Швеции (-9960; -21,5%);
- Австрии (-9130; -11,1%);
- Дании (-5385; -14,5%);
- Польше (-1680; -0,2%).
Среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети — 32,8%, а взрослые мужчины — 21,4%.
Напомним, правительство Швеции предлагает, чтобы находящиеся в стране украинцы могли быстрее зарегистрироваться и получить номера социального страхования, что дало бы им ряд преимуществ.
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