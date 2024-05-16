Сколько тратят украинские беженцы за рубежом — Finance.ua

Сколько тратят украинские беженцы за рубежом
Официальная статистика Национального банка Украины свидетельствует о том, что только за первый квартал 2024 года украинцы за рубежом потратили около 7 млрд гривен или в 3,5 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Однако следует учитывать, что банки не имеют возможности различить расходы переселенцев и уже находившихся в ЕС до февраля 2022 года.
Об этом говорится в статье Finance.ua Украинские беженцы за границей: сколько и на что тратят средства.
Первую тройку стран по карточным операциям переселенцев занимают Польша, Чехия и Германия. Именно на примере их можно провести сравнительный анализ, на что именно расходуются средства и возможно ли существенно сэкономить за рубежом.
Польша
По официальным данным, в Польше проживает почти миллион украинских беженцев — это второй после Германии показатель среди всех стран Европы. Поэтому и их расходы самые большие — только за первый квартал текущего года они составили около 2 млрд злотых.
Наибольшая часть денег вынужденных переселенцев оседает в продуктовых магазинах и супермаркетах — ежемесячно питание «съедает» около 34% их доходов.
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Также они активно тратят средства на:
- заведения общепита — около 21%;
- лекарства — 19%;
- одежду и обувь — 10%;
- горючее — 8%;
- транспортные услуги — 4%.
Чехия
Чехия занимает третье место в Европе по количеству украинских беженцев — к началу 2024 года в этой стране зарегистрировано около 400 тыс. переселенцев.
По официальным данным, для комфортного проживания одному человеку в этой стране нужно около 650 евро. 61% этой суммы придется потратить на жилье, 21% - на питание, 11% - на одежду и обувь и 5% на транспорт.
Отдельного внимания заслуживают расходы на медицинские услуги в Чехии, ведь эта страна предоставляет право бесплатного лечения беженцам только в течение первых 5 месяцев после пересечения границы. По истечении этого срока услуги врачей будут стоить достаточно дорого — один прием у специалиста обойдется в 20−25 евро, а это около 4% среднемесячного дохода. Право на бесплатное лечение и получение необходимых лекарств по рецепту можно получить после оформления полиса государственного страхования — он стоит около 80 евро или 12% от средней заработной платы в месяц.
А вот на развлечения украинцы в Чехии тратят не более 6% дохода. Причиной этому — достаточно высокие цены. Один поход в ресторан обходится от 16 до 32 евро (2−4% от суммы минимального дохода), посещение театра — 35 евро (5%), а билет в кино стоит 10 евро (1,4%).
Германия
Германия — одна из наиболее комфортных стран ЕС для проживания украинских беженцев, которых здесь живет 1,3 млн человек. Здесь достаточно хороший уровень жизни и большие социальные выплаты, а также возможность получения работы с высокой зарплатой.
По данным Миграционной платформы EWL, большинство вынужденных переселенцев получают в Германии хороший доход и могут экономить до 500 евро в месяц. Это довольно солидная сумма, ведь в соседней Польше среднемесячный уровень сбережений составляет всего 450−500 злотых.
В целом украинцы в Германии чаще всего тратят свои средства на:
- аренду недвижимости;
- питание;
- медицинские услуги;
- одежду и обувь;
- оплату дошкольного и школьного обучения;
- транспорт;
- предметы первой потребности.
Львиную долю доходов беженцы тратят на жилье (45%) и питание (35%), а также образовательные услуги.
Последний пункт является отличительной чертой расходов большинства украинских семей, ведь 91% переселенцев — женщины с детьми школьного и дошкольного возраста.
Справка Finance.ua:
- по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины;
- украинские беженцы в Германии могут получать социальную поддержку, которая включает в себя выплаты на проживание и средства на аренду жилья. Государство оплачивает расходы в соответствии с нормами жилой площади;
- в правительстве Чехии предлагают изменение в законодательство, чтобы разрешить украинцам с временной защитой переходить на долгосрочный тип пребывания. Условием будет экономическая самостоятельность.
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