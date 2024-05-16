Сколько тратят украинские беженцы за рубежом — Finance.ua

Сколько тратят украинские беженцы за рубежом Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько тратят украинские беженцы за рубежом

Официальная статистика Национального банка Украины свидетельствует о том, что только за первый квартал 2024 года украинцы за рубежом потратили около 7 млрд гривен или в 3,5 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Однако следует учитывать, что банки не имеют возможности различить расходы переселенцев и уже находившихся в ЕС до февраля 2022 года.

Первую тройку стран по карточным операциям переселенцев занимают Польша, Чехия и Германия. Именно на примере их можно провести сравнительный анализ, на что именно расходуются средства и возможно ли существенно сэкономить за рубежом.

Польша

По официальным данным, в Польше проживает почти миллион украинских беженцев — это второй после Германии показатель среди всех стран Европы. Поэтому и их расходы самые большие — только за первый квартал текущего года они составили около 2 млрд злотых.

Наибольшая часть денег вынужденных переселенцев оседает в продуктовых магазинах и супермаркетах — ежемесячно питание «съедает» около 34% их доходов.

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Также они активно тратят средства на:

заведения общепита — около 21%;

лекарства — 19%;

одежду и обувь — 10%;

горючее — 8%;

транспортные услуги — 4%.

Чехия

Чехия занимает третье место в Европе по количеству украинских беженцев — к началу 2024 года в этой стране зарегистрировано около 400 тыс. переселенцев.

По официальным данным, для комфортного проживания одному человеку в этой стране нужно около 650 евро. 61% этой суммы придется потратить на жилье, 21% - на питание, 11% - на одежду и обувь и 5% на транспорт.

Отдельного внимания заслуживают расходы на медицинские услуги в Чехии, ведь эта страна предоставляет право бесплатного лечения беженцам только в течение первых 5 месяцев после пересечения границы. По истечении этого срока услуги врачей будут стоить достаточно дорого — один прием у специалиста обойдется в 20−25 евро, а это около 4% среднемесячного дохода. Право на бесплатное лечение и получение необходимых лекарств по рецепту можно получить после оформления полиса государственного страхования — он стоит около 80 евро или 12% от средней заработной платы в месяц.

А вот на развлечения украинцы в Чехии тратят не более 6% дохода. Причиной этому — достаточно высокие цены. Один поход в ресторан обходится от 16 до 32 евро (2−4% от суммы минимального дохода), посещение театра — 35 евро (5%), а билет в кино стоит 10 евро (1,4%).

Германия

Германия — одна из наиболее комфортных стран ЕС для проживания украинских беженцев, которых здесь живет 1,3 млн человек. Здесь достаточно хороший уровень жизни и большие социальные выплаты, а также возможность получения работы с высокой зарплатой.

По данным Миграционной платформы EWL, большинство вынужденных переселенцев получают в Германии хороший доход и могут экономить до 500 евро в месяц. Это довольно солидная сумма, ведь в соседней Польше среднемесячный уровень сбережений составляет всего 450−500 злотых.

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В целом украинцы в Германии чаще всего тратят свои средства на:

аренду недвижимости;

питание;

медицинские услуги;

одежду и обувь;

оплату дошкольного и школьного обучения;

транспорт;

предметы первой потребности.

Львиную долю доходов беженцы тратят на жилье (45%) и питание (35%), а также образовательные услуги.

Последний пункт является отличительной чертой расходов большинства украинских семей, ведь 91% переселенцев — женщины с детьми школьного и дошкольного возраста.

Справка Finance.ua:

по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины;

украинские беженцы в Германии могут получать социальную поддержку, которая включает в себя выплаты на проживание и средства на аренду жилья. Государство оплачивает расходы в соответствии с нормами жилой площади;

в правительстве Чехии предлагают изменение в законодательство, чтобы разрешить украинцам с временной защитой переходить на долгосрочный тип пребывания. Условием будет экономическая самостоятельность.



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