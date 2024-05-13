Почему экономика Польши может пострадать от принудительного возвращения мужчин в Украину — Forbes Сегодня 21:00

Почему экономика Польши может пострадать от принудительного возвращения мужчин в Украину — Forbes

Польша готова помочь Украине в репатриации мужчин призывного возраста, подлежащих мобилизации, но если это произойдет, это повлияет на экономику Польши.

Об этом сообщает издание Forbes.

Так, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава готова помочь украинским властям вернуть мужчин, добавив, что «все возможно» в отношении механизмов, которые может использовать Польша.

По данным Forbes, это решение может оказать значительное влияние на польскую экономику, ведь из более миллиона украинцев, приехавших в Польшу с начала полномасштабного вторжения 371 000 — это мужчины призывного возраста, которые по закону могут подлежать мобилизации.

Сколько принесли беженцы Польше

Отчет компании Deloitte показал, что украинские беженцы внесли 0,7−1,1% в ВВП Польши в 2023 году, а в долгосрочной перспективе, по оценкам, этот эффект вырастет до 0,9−1,35%.

Благодаря увеличению фонда оплаты труда, росту частного потребления и притоку иностранного капитала доходы государственного бюджета Польши выросли на 10,1−13,7 млрд злотых ($2,525−3,425 млрд) в 2022 году и 14,7−19,9 млрд злотых ($3,675- 4,975 млрд) в 2023 году, что значительно компенсировало государственные расходы на беженцев в размере 15 млрд злотых ($3,75 млрд) в 2022 году и 5 млрд злотых ($1,25 млрд) в 2023 году, говорится в докладе.

Где работают

Большинство украинцев в Польше работают в таких секторах, как промышленное производство, транспортные услуги и строительство, причем почти половина из них выполняет работу, не соответствующую их квалификации.

Также в прошлом году почти 10% новых частных предприятий в Польше были основаны украинцами, больше всего в сфере строительства, информационно-коммуникационных и других услуг.

Большинство украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, получили временную защиту, позволяющую им работать и пользоваться государственными услугами даже без действующих документов, удостоверяющих личность. Однако срок действия этого положения истекает 30 июня, и не известно, будет ли он продлен, пишет издание.

Специалист по легализации трудоустройства в агентстве Contrain Group Андрей Арканюк отмечает, что Киев и Варшава подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах, а значит, решения об уклонении от мобилизации в Украине могут быть успешно выполнены в Польше.

«Если это произойдет в больших масштабах, то может состояться массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши», — говорит он.

УНІАН По материалам:

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