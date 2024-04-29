Дефицит кадров в Германии: на какую работу ищут специалистов — Finance.ua

Дефицит кадров в Германии: на какую работу ищут специалистов Сегодня 17:36 — Мир

Дефицит кадров в Германии: на какую работу ищут специалистов

Германия сталкивается со значительным дефицитом квалифицированных работников. В стране не хватает почти 2 млн специалистов.

Представителей каких профессий больше всего ищут на работу и сколько можно заработать — рассказывает DW

Требования к наиболее востребованным специалистам

В Германии особенно востребованы специалисты таких профессий:

инженеры;

профессиональные сиделки;

IT-специалисты;

водители грузовиков;

мастера.

В частности, ищут много инженеров в области автоматизации, архитектуры, автомобильной промышленности, восстановительной энергетики, защиты окружающей среды и искусственного интеллекта.

Для того чтобы устроиться на работу, нужно иметь официально признанный иностранный диплом. При этом знание немецкого языка не требуется. Зарплата начинается в среднем от 4400 евро в месяц (после отчислений примерно 2800 евро).

Также есть большая потребность в водителях грузовиков. Среди требований — водительское удостоверение должно быть выдано государством ЕС или Европейской экономической зоны, нужно пройти специальный тест (базовая квалификация). Знание немецкого должно быть на уровне B1. Водитель грузовика зарабатывает примерно 2700 евро в месяц (после уплаты налогов это 1870 евро).

Найти работу IT-специалисты могут легко в таких сферах как разработка программного обеспечения, управление приложениями, кибербезопасность. Требования — от 3 лет профессионального опыта в IT и знания немецкого языка минимум на уровне B1. IT-специалисты зарабатывают в среднем 6000 евро в месяц (примерно 3600 евро после отчислений). Это доход выше среднего.

Также велика потребность в Германии в работниках на должности профессиональных сиделок. Для этого должна быть профессиональная квалификация, обучение должно быть эквивалентно 3-летним немецким программам. Или кандидаты могут пройти оценочный тест или курс по адаптации на теоретические и практические знания. Также есть требование знать немецкий на уровне минимум B1, потому что нужно будет общаться с пациентами. Немецкий врач должен подтвердить, что кандидат готов профессионально работать сиделкой. Начальная зарплата — около 2500 евро (1750 после отчислений).

Также в Германии ищут металлургов, сантехников, работников бетонных и стальных конструкций, каменщиков, паркетников, инженеров-электриков и уборщиков зданий. Учеба на мастера ремесленного дела занимает 1−3 года, а зарабатывать можно около 3000 евро в месяц (2000 евро после отчислений).

Сколько можно зарабатывать без знания языка

Без знания немецкого языка и опыта украинцы могут трудоустроиться в Германии на производстве или сфере логистики, в частности, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков, рассказывали эксперты миграционной платформы EWL.

За такую ​​работу можно получить минимальную оплату — 12−13 евро в час до отчислений.

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Также можно устроиться курьером для почтового оператора — там ставка 16,03 евро за час до отчислений. Также работникам могут начисляться компенсация за инфляцию, которую получают и иностранцы. Для курьера она может составлять до 190 евро в месяц.

В зависимости от ожиданий немецких работодателей и речевых навыков внутренних сотрудников их компаний, они открыты для найма работников, владеющих английским.

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