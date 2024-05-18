В Эстонии и Латвии открывают новую программу трудоустройства для беженцев — Finance.ua

В Эстонии и Латвии открывают новую программу трудоустройства для беженцев Сегодня 21:17 — Мир

В Эстонии и Латвии открывают новую программу трудоустройства для беженцев

Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) запускает в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Она предлагает поддержку тем, кто просто хочет выйти на рынок труда, и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Как отмечает руководитель программы консультирования Eesti Pagulasabi Вероника Сааревяли, важной частью программы станет практическая составляющая.

К примеру:

ролевые игры;

симуляции собеседования при поиске работы;

групповые собеседования.

Все это поможет участникам программы реализовать приобретенные знания и навыки.

«Наша цель — поддержать беженцев, которые ищут работу, адаптироваться в новых условиях, помогая им выйти на рынок труда и максимально применить свой потенциал. В рамках программы участникам предлагаются разные возможности для того, чтобы развивать свои навыки и получить необходимую поддержку для успешной адаптации в новой стране», — сказала Сааревяли.

Также программа предлагает возможности пройти практику или ознакомиться с работой, для чего будут привлечены разные работодатели, чтобы расширить кругозор участников и подготовить их к успешному выходу на рынок труда.

«В нынешней конкурентной ситуации на рынке труда очень важно, чтобы соискатели работы из числа беженцев обладали необходимыми навыками и знаниями, чтобы найти нужную работу и успешно справиться с новыми обстоятельствами», — отмечает чиновница.

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Участники программы смогут принять участие в тренингах по пяти модулям.

В первом модуле представлен обзор процесса подачи заявления на работу и вариантов поиска работы, а также ознакомление с необходимыми документами и разными платформами подачи резюме.

Следующие модули посвящены обзору государственной политики рынка труда, личной поддержки, психологической поддержки, а также процессу и этапам прохождения собеседования.

Кто может принять участие в программе

К участию в программе приглашаются беженцы, которые ищут работу, в возрасте до 25 лет и старше 55 лет, которые хотят выйти на рынок труда или найти более подходящую работу.

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В программе в Эстонии в течение года могут принять участие 144 человека, ежемесячно стартует одна группа из 12 человек.

В программе также примут участие партнеры Эстонского совета помощи беженцам — латвийская организация Shelter «Safe House», Эстонская трудовая инспекция и Латвийская трудовая инспекция.

Программа будет реализована с июня 2024 по июль 2025 года.

Она финансируется через Interreg при поддержке Европейского фонда регионального развития.

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Напомним, в 2023 году консалтинговая компания Deloitte по заказу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев провела всесторонний анализ влияния переселенцев из Украины на экономику Польши.

По ее данным, 93% трудоспособных украинцев официально трудоустроены и регулярно платят налоги в польский бюджет. В денежном эквиваленте такие прямые и косвенные выплаты составляют около 15−20 млрд злотых в год, или около 1% от ВВП страны.

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