В Эстонии и Латвии открывают новую программу трудоустройства для беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Эстонии и Латвии открывают новую программу трудоустройства для беженцев

Мир
15
В Эстонии и Латвии открывают новую программу трудоустройства для беженцев
В Эстонии и Латвии открывают новую программу трудоустройства для беженцев
Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) запускает в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Она предлагает поддержку тем, кто просто хочет выйти на рынок труда, и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.
Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.
Как отмечает руководитель программы консультирования Eesti Pagulasabi Вероника Сааревяли, важной частью программы станет практическая составляющая.
К примеру:
  • ролевые игры;
  • симуляции собеседования при поиске работы;
  • групповые собеседования.
Все это поможет участникам программы реализовать приобретенные знания и навыки.

Читайте также: Украинские беженцы за рубежом: сколько и на что тратят средства

«Наша цель — поддержать беженцев, которые ищут работу, адаптироваться в новых условиях, помогая им выйти на рынок труда и максимально применить свой потенциал. В рамках программы участникам предлагаются разные возможности для того, чтобы развивать свои навыки и получить необходимую поддержку для успешной адаптации в новой стране», — сказала Сааревяли.
Также программа предлагает возможности пройти практику или ознакомиться с работой, для чего будут привлечены разные работодатели, чтобы расширить кругозор участников и подготовить их к успешному выходу на рынок труда.
«В нынешней конкурентной ситуации на рынке труда очень важно, чтобы соискатели работы из числа беженцев обладали необходимыми навыками и знаниями, чтобы найти нужную работу и успешно справиться с новыми обстоятельствами», — отмечает чиновница.
Читайте также
Участники программы смогут принять участие в тренингах по пяти модулям.
В первом модуле представлен обзор процесса подачи заявления на работу и вариантов поиска работы, а также ознакомление с необходимыми документами и разными платформами подачи резюме.
Следующие модули посвящены обзору государственной политики рынка труда, личной поддержки, психологической поддержки, а также процессу и этапам прохождения собеседования.

Кто может принять участие в программе

К участию в программе приглашаются беженцы, которые ищут работу, в возрасте до 25 лет и старше 55 лет, которые хотят выйти на рынок труда или найти более подходящую работу.
Читайте также
В программе в Эстонии в течение года могут принять участие 144 человека, ежемесячно стартует одна группа из 12 человек.
В программе также примут участие партнеры Эстонского совета помощи беженцам — латвийская организация Shelter «Safe House», Эстонская трудовая инспекция и Латвийская трудовая инспекция.
Программа будет реализована с июня 2024 по июль 2025 года.
Она финансируется через Interreg при поддержке Европейского фонда регионального развития.
Читайте также
Напомним, в 2023 году консалтинговая компания Deloitte по заказу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев провела всесторонний анализ влияния переселенцев из Украины на экономику Польши.
По ее данным, 93% трудоспособных украинцев официально трудоустроены и регулярно платят налоги в польский бюджет. В денежном эквиваленте такие прямые и косвенные выплаты составляют около 15−20 млрд злотых в год, или около 1% от ВВП страны.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.