Ирландия планирует пересмотреть поддержку беженцев — Finance.ua

Ирландия планирует пересмотреть поддержку беженцев Сегодня 09:33

Ирландия рассматривает возможность сокращения господдержки беженцев. Это касается и украинцев, прибывших в страну после масштабного вторжения рф.

Об этом сообщает The Guardian

Как пишет издание, ссылаясь на премьер-министра страны Саймона Харриса, таким образом руководство страны хочет «привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами».

«Я, конечно, намерен увидеть изменения в ряде областей, которые действительно привносят то, чего, по моему мнению, ирландцам не хватает, а именно подход, основанный на здравом смысле», — сказал он.

Он отметил, что следует обратить внимание на стабильность благосостояния.

«Нам необходимо посмотреть на вклад, который люди, имеющие статус (беженца, — ред), должны внести в обеспечение проживания. Нам нужно следить за тем, чтобы все на работе работали легально, чтобы было больше проверок на рабочих местах», — уточнил он.

Харрис, в частности, сказал, что должен быть последовательный подход к приехавшим из Украины людям и что поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.

По данным The Guardian, чуть более 100 тысяч украинцев уехали в Ирландию после российского вторжения в феврале 2022 года.

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