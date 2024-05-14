Ирландия планирует пересмотреть поддержку беженцев — Finance.ua
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Ирландия планирует пересмотреть поддержку беженцев

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Ирландия рассматривает возможность сокращения господдержки беженцев. Это касается и украинцев, прибывших в страну после масштабного вторжения рф.
Об этом сообщает The Guardian.
Как пишет издание, ссылаясь на премьер-министра страны Саймона Харриса, таким образом руководство страны хочет «привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами».
«Я, конечно, намерен увидеть изменения в ряде областей, которые действительно привносят то, чего, по моему мнению, ирландцам не хватает, а именно подход, основанный на здравом смысле», — сказал он.
Он отметил, что следует обратить внимание на стабильность благосостояния.
«Нам необходимо посмотреть на вклад, который люди, имеющие статус (беженца, — ред), должны внести в обеспечение проживания. Нам нужно следить за тем, чтобы все на работе работали легально, чтобы было больше проверок на рабочих местах», — уточнил он.
Харрис, в частности, сказал, что должен быть последовательный подход к приехавшим из Украины людям и что поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.
По данным The Guardian, чуть более 100 тысяч украинцев уехали в Ирландию после российского вторжения в феврале 2022 года.
По материалам:
РБК-Україна
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