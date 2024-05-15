Вениславский считает, что массового отказа от украинского гражданства у беженцев за рубежом не будет — Finance.ua

Вениславский считает, что массового отказа от украинского гражданства у беженцев за рубежом не будет Сегодня 18:30 — Личные финансы

Вениславский считает, что массового отказа от украинского гражданства у беженцев за рубежом не будет

Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает того, что с 18 мая, когда вступит в силу новое мобилизационное законодательство, за рубежом найдутся украинцы, которые захотят выйти из украинского гражданства. Но он уверен, что большинство поймет, как просто обновить данные в ТЦК.

После того, как украинцы сделают это, ажиотаж в консульствах утихнет, подчеркнул он во время эфира « Радио NV ».

«Ажиотаж и искусственно созданная информационная кампания, в том числе и ресурсами врага, о том, что граждане будут принудительно возвращаться на территорию Украины, сыграли злую шутку. Возникли очереди, заставившие определенным образом реагировать Министерство иностранных дел», — пояснил Вениславский введение временных ограничений на осуществление консульских услуг.

Начиная со следующей недели, продолжил депутат, украинцы за рубежом смогут обновить свои данные в электронном кабинете военнообязанного. Это должно занять не более 15 минут, ведь нужно будет внести ограниченную информацию о себе, которая касается места фактического проживания, средства коммуникации и отношения к военной службе. После этого человек получит сгенерированный QR-код, позволяющий получать консульские услуги.

Депутат подчеркнул, что Украина максимально заинтересована в том, чтобы ее граждане вернулись на Родину.

«И, кстати, я скажу, что граждане Украины мужского пола периодически, постоянно в определенном количестве возвращаются, вступают, в частности, в ряды Вооруженных сил, другие составляющие сектора безопасности и обороны. То есть нельзя сказать, что все, кто находится за границей, уехали туда, чтобы избежаит военной службы», — отметил депутат.

Дзеркало Тижня По материалам:

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