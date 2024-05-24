Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам — Finance.ua
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Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам

Мир
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Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам
Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам
Польский Сенат на своем заседании принял законопроект о продлении пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения рф. Теперь его должен подписать президент страны.
Об этом говорится на сайте Сената.
Как сообщается, Сенат рассмотрел и проголосовал за законопроект, предусматривающий продление с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года действия временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате войны.
Также продлен на 4 месяца срок подачи документов для получения условного права на занятие профессией врача, стоматолога, медицинской сестры и акушерки. Был расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

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Кроме того, предусматривается отмена льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев войны, которые несут владельцы частных помещений, а также единовременного денежного пособия для граждан Украины в размере 300 злотых.
С 2025/26 учебного года пособие на образование, так называемое «800 плюс», для украинских детей будет выплачиваться, если они получают обязательное образование. Для участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку устанавливается максимальный срок — 36 месяцев.
Согласно закону, с 1 июля 2024 года финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможно только на основании подписанного соглашения с местным воеводой.
По материалам:
УНН
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