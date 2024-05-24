Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам — Finance.ua

Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам Сегодня 09:38 — Мир

Изменения в выплатах: Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам

Польский Сенат на своем заседании принял законопроект о продлении пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения рф. Теперь его должен подписать президент страны.

Об этом говорится на сайте Сената.

Как сообщается, Сенат рассмотрел и проголосовал за законопроект, предусматривающий продление с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года действия временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате войны.

Также продлен на 4 месяца срок подачи документов для получения условного права на занятие профессией врача, стоматолога, медицинской сестры и акушерки. Был расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

Читайте также: Польша отменяет ряд выплат для украинских беженцев

Кроме того, предусматривается отмена льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев войны, которые несут владельцы частных помещений, а также единовременного денежного пособия для граждан Украины в размере 300 злотых.

С 2025/26 учебного года пособие на образование, так называемое «800 плюс», для украинских детей будет выплачиваться, если они получают обязательное образование. Для участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку устанавливается максимальный срок — 36 месяцев.

Согласно закону, с 1 июля 2024 года финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможно только на основании подписанного соглашения с местным воеводой.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.