Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам — Finance.ua

Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам Сегодня 09:45 — Мир

Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам

Правительство ФРГ не планирует уменьшать выплаты украинским искателям убежища, нашедшим защиту от российской войны в Германии.

Об этом заявил на брифинге в понедельник его спикер Штеффен Гебештрайт.

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«Мы не планируем изменений», — сказал представитель федерального правительства на просьбу прокомментировать требования некоторых политических сил уменьшить материальную помощь.

Гебештрайт объяснил, что целью является быстрая интеграция украинцев и возможность для них работать.

«Мы хотим привлечь этих людей к работе», — подчеркнул он.

Спикер подтвердил, что в последнее время идет дискуссия вокруг этого вопроса.

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В частности, оппозиционный блок консерваторов ХДС/ХСС настаивает на отмене гражданских льгот украинцам призывного возраста. Либералы из Свободной демократической партии, входящие в трехпартийную коалицию (и один из лидеров которых возглавляет Минфин) хотел бы, чтобы хотя бы новоприбывшим выплачивались только льготы для искателей убежища. В настоящее время граждане Украины, въехавшие после начала полномасштабного вторжения, получают Bürgergeld, что является фактически пособием по безработице, которое получают и сами немцы.

Напомним, в настоящее время в ФРГ находятся 1,17 млн ​​украинских искателей убежища. Их статус в ФРГ не является статусом беженцев.

ЕС 13 июня продлил статус защиты для украинцев еще на год — до марта 2026 года.

Укрінформ По материалам:

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