Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам

Мир
18
Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам
Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам
Правительство ФРГ не планирует уменьшать выплаты украинским искателям убежища, нашедшим защиту от российской войны в Германии.
Об этом заявил на брифинге в понедельник его спикер Штеффен Гебештрайт.
Читайте также
«Мы не планируем изменений», — сказал представитель федерального правительства на просьбу прокомментировать требования некоторых политических сил уменьшить материальную помощь.
Гебештрайт объяснил, что целью является быстрая интеграция украинцев и возможность для них работать.
«Мы хотим привлечь этих людей к работе», — подчеркнул он.
Спикер подтвердил, что в последнее время идет дискуссия вокруг этого вопроса.
Читайте также
В частности, оппозиционный блок консерваторов ХДС/ХСС настаивает на отмене гражданских льгот украинцам призывного возраста. Либералы из Свободной демократической партии, входящие в трехпартийную коалицию (и один из лидеров которых возглавляет Минфин) хотел бы, чтобы хотя бы новоприбывшим выплачивались только льготы для искателей убежища. В настоящее время граждане Украины, въехавшие после начала полномасштабного вторжения, получают Bürgergeld, что является фактически пособием по безработице, которое получают и сами немцы.
Напомним, в настоящее время в ФРГ находятся 1,17 млн ​​украинских искателей убежища. Их статус в ФРГ не является статусом беженцев.
ЕС 13 июня продлил статус защиты для украинцев еще на год — до марта 2026 года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.