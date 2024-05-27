В Германии хотят притормозить поток украинских беженцев — Finance.ua

В Германии хотят притормозить поток украинских беженцев
В Федеральном министерстве внутренних дел Германии хотят установить фиксированный режим приема украинских беженцев по ЕС. Страна принимает в 20 раз больше украинцев, чем Франция.
Чиновников беспокоит поток беженцев после защиты в других странах Европы, сообщает welt.de.
Федеральное министерство внутренних дел Германии хочет ввести другую систему распределения новоприбывших украинских беженцев из Украины среди стран ЕС.
Германия занимает первое место в ЕС по количеству украинских беженцев — в общей сложности более 1,3 млн человек. Ежемесячно в страну прибывают тысячи украинцев для получения временной защиты.
«Германия решительно привержена принципу солидарного распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы ввиду вторичной миграции из других государств-членов ЕС», — отметил представитель федерального министра внутренних дел.
На уровне ЕС ведутся переговоры по дальнейшему регулированию приема украинских беженцев. Временная защита по соответствующей директиве должна закончиться 4 марта 2025 года.
По информации политика Хельге Линда, Комиссия ЕС рассматривает вопрос о продлении статуса защиты еще на год. С этим единогласно согласились все страны ЕС. Однако непонятно, будут ли изменения в процедуре защиты при введении нового режима распределения.
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