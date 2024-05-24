Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи — Finance.ua

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боевые машины пехоты Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает Правительство Германии.

В частности, Германия передала Украине партию из 20 боевых машин пехоты Marder вместе с боекомплектом, танками, беспилотниками.

Минобороны Германии обновило перечень военной помощи Украине, в который вошли:

10 танков Leopard 1A5;

34 беспилотных летательных аппарата RQ-35 Heidrun;

20 беспилотных летательных аппаратов Vector;

111 винтовок CR 308;

80 высокоточных винтовок HLR 338;

20 пулеметов MG3 для установки на танки Leopard;

540 штурмовых винтовок MK 556;

8500 155-мм снарядов;

1,75 миллиона боеприпасов для огнестрельного оружия;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 ARV;

один мостоукладочный танк Biber;

16 танкеров Mercedes-Benz Zetros;

два минных плуга;

одна бронированная инженерная машина Pionierpanzer Dachs;

четыре танка для разминирования 1MC.

Кроме того, планируется отправить три реактивных системы залпового огня HIMARS.

Добавим, что министерство обороны Германии готовит дополнительный запрос на 3,8 млрд евро для военной помощи Украины, поскольку выделенные ранее 7,1 млрд евро военной помощи почти полностью распланированы. Германия использует эту сумму для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно у промышленности.

Деньги также будут направлены на финансирование перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинской армии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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