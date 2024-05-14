Аренда квартиры в Германии: как оплачивается жилье — Finance.ua

Аренда квартиры в Германии: как оплачивается жилье Сегодня 19:00 — Недвижимость

Аренда квартиры в Германии: как оплачивается жилье

Украинские беженцы в Германии могут получать социальную поддержку, которая включает в себя выплаты на проживание и средства на аренду жилья. Государство оплачивает расходы в соответствии с нормами жилой площади.

8 /dGVtdT1wcm96aGl2YW5ueWEjbGMtc3RhcnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>handbookgermany.de. Как оплачивают жилье для украинских беженцев в Германии, рассказывает germany4ukraine.de и <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2hhbmRib29rZ2VybWFueS5kZS91ay91a3JhaW5lLWluZm/dGVtdT1wcm96aGl2YW5ueWEjbGMtc3RhcnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>handbookgermany.de.

Украинские беженцы в Германии сразу же после получения разрешения на пребывание могут самостоятельно арендовать жилье. Для этого необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать:

во временном приюте;

в центре приема беженцев;

в ведомстве по делам иностранцев.

Украинцы с временной защитой, не имеющие достаточно финансов для покрытия своих расходов на проживание, получают в Германии государственную поддержку.

Работоспособные беженцы и члены их семей, проживающие совместно, получают гарантированный минимум социального обеспечения для безработных — гражданское пособие (Bürgergeld). Остальные беженцы, нуждающиеся в поддержке, получают социальное пособие (Sozialhilfe). Это пособие покрывает расходы на жилье и отопление в пределах допустимого размера.

Перед заключением договора аренды людям с временной защитой следует получить подтверждение о возмещении расходов на оплату жилья и отопления в Центре занятости (Jobcenter) или в Управлении социальной защиты по месту жительства. Если беженец обязан проживать в определенном месте согласно решению государственного ведомства, это также следует учесть.

Какие документы требуются

Если беженцы собираются жить в квартире длительное время, для регистрации в центре предоставления административных услуг (Bürgerbüro) потребуются следующие документы:

биометрический загранпаспорт или другое удостоверение личности (ID-карта) — для всех членов семьи;

разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis), временное разрешение на пребывание (Fiktionsbescheinigung) или справка о регистрации в качестве просителя убежища (Anlaufbescheinigung/ Ankunftsnachweis);

подтверждение от предоставления жилья (это может быть арендодатель или уполномоченные им лица, жилищное управление, друзья, знакомые или члены семьи, у которых разместился беженец). Формуляры с необходимыми данными можно найти на сайте города, общины или органа регистрации;

свидетельство о рождении — для детей, свидетельство о браке — для супругов.

Если нет ни одного из таких документов, в которых персональные данные записаны латинскими буквами, необходимо сначала зарегистрироваться в пункте приема беженцев или в ведомстве по делам иностранцев. После этого выдадут справку о регистрации, которую следует хранить и предъявлять в учреждениях.

Какую стоимость аренды жилья покрывает государство

Как отмечается на информационном портале для иммигрантов в Германии handbookgermany. de, Центр занятости покрывает расходы на аренду жилья только до определенной суммы и при условии соблюдения определенных условий.

Перед тем как искать квартиру, следует поинтересоваться у Jobcenter, насколько высокой может быть арендная плата и каким другим требованиям должно соответствовать жилье. Сумма расходов на аренду отличается в разных городах и зависит от разных факторов, например от типа отопления и размера здания.

Кроме того, квартира должна соответствовать определенным нормам, чтобы центр занятости оплачивал арендную плату и отопление. Как правило, квартира площадью 45−50 кв. м считается достаточным для одного человека. С каждым следующим человеком, который будет жить в этом жилье, к норме прибавляется 10−15 кв. м.

Пример

В Берлине это 426 евро на человека (базовая арендная плата + коммунальные услуги без отопления и электроэнергии), в Мюнхене — 781 евро, в Гамбурге — 573 евро, а в Кельне — 633 евро.

Два человека в Берлине могут снимать жилье за ​​515,45 евро, а трое — за 594,45 евро. В Мюнхене арендная плата на двух человек составит примерно 1005 евро, а на троих — около 1184 евро. В Кельне два человека будут платить около 1115 евро, а три человека — 1365,65 евро. В Гамбурге квартира на двоих будет стоить примерно 798 евро, а на троих — 1015,70 евро.

Следует учесть, что большинство учреждений отклоняет предложения аренды на ограниченный срок, а также предложения аренды с градуированной арендой (Staffelmiete).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.