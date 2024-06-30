Скільки українців працевлаштовані у Німеччині, а яка кількість отримує виплати — Finance.ua

Скільки українців працевлаштовані у Німеччині, а яка кількість отримує виплати Сьогодні 15:20 — Світ

Скільки українців працевлаштовані у Німеччині, а яка кількість отримує виплати

Серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

Такі цифри Федеральне агентство з працевлаштування надало у відповідь на запит видання Tagesschau.

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Після початку повномасштабної війни чисельність українців у Німеччині зросла на 1,1 млн — до 1,3 млн станом на квітень 2024 року.

Серед цих людей понад 855 тисяч — трудового віку, серед них майже 542 тисячі — жінки.

За даними Міністерства праці, постійну роботу мають 187 тисяч українців у Німеччині, і ще 47 тисяч мають періодичні тимчасові роботи і підробітки. Сукупно це 234 тисячі українців, які так чи інакше працюють.

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Ще 289 тисяч громадян України — діти та підлітки віком до 15 років і 117 тисяч — пенсіонери віком понад 65 років.

Станом на лютий 2024 року соціальні виплати у Німеччині отримували понад 723 тисячі українських громадян, серед них є і такі, що приїхали до ФРН ще до повномасштабної війни.

Понад 506 тисяч серед них — люди працездатного віку, серед яких приблизно дві третини — жінки.

Довідка Finance.ua:

за результатами дослідження, проведеного Міграційною платформою EWL, наразі 67% громадян України в Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування, хоча офіційна німецька статистика вказує на близько 20% зайнятості біженців минулого року;

уряд ФРН не планує зменшувати виплати українським шукачам притулку, які знайшли захист від російської війни в Німеччині;



голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Проте уряд Німеччини відкинув цю ідею.



Європейська правда За матеріалами:

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