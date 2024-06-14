Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні — Finance.ua

Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні Сьогодні 17:20

Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

Уряд Німеччини розкрив передання нового пакета військової допомоги Україні.

Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду.

Україна отримає:

20 машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;

10 танків бойових LEOPARD 1 A5 із запчастинами та боєприпасами;

систему ППО IRIS-T SLM;

систему ППО IRIS-T SLS;

3 системи HIMARS;

21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм (від Бундесверу та запасів промисловості);

1000 трасувальних снарядів;

4 антидронові системи;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

2 броньовані інженерні машини Dachs;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

3 бортові системи протиракетного захисту для авіації AMPS;

100 приладів нічного бачення;

IT-обладнання;

16 паливозаправників Zetros;

100 гвинтівок MK 556;

85 гвинтівок HLR 338 та 180 тисяч патронів;

100 гвинтівок CR 308;

400 тисяч патронів для вогнепальної зброї (зі складу Бундесверу та промислових запасів);

рятувальні човни;

засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

У межах Фонду на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки Німеччина лише у 2024 році виділила для військової допомоги Україні приблизно 7,1 млрд євро. До цієї суми входять внески Берліна до Європейського фонду миру (EPF).

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Станом на кінець травня уряд Німеччини звітував про виділення на військову допомогу Україні приблизно 5 млрд євро у 2023-му та близько 1,6 млрд євро у 2022 році. Додаткові приблизно 2,9 млрд євро були виділені в перші два роки великої війни на постачання, які надійдуть лише у 2025−2028 роках.

Німеччина вже поставила техніку із запасів своїх збройних сил приблизно на 5,2 млрд євро (орієнтовна вартість для заміщення переданої техніки). Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військовий вишкіл у Німеччині, що коштувало приблизно 282 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

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