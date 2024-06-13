Німеччина та партнери збільшили допомогу Україні на розмінування на $35 млн до 2027 року — Finance.ua
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Німеччина та партнери збільшили допомогу Україні на розмінування на $35 млн до 2027 року

Казна та Політика
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Німеччина та партнери збільшили допомогу Україні на розмінування на $35 млн до 2027 року
Німеччина та партнери збільшили допомогу Україні на розмінування на $35 млн до 2027 року
Країни-партнери 12 червня збільшили допомогу на гуманітарне розмінування території України на понад 35 мільйонів доларів: проєкти реалізовуватимуться до 2027 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Вказано, що Німеччина спільно з партнерами в Україні профінансує 7 проєктів. На 2024 рік німецький уряд додатково виділив 20 мільйонів євро.
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«Розмінування — це нульовий етап відновлення України та водночас внесок в безпеку українців, глобальну продовольчу безпеку світу», — наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Куди спрямують кошти

Зокрема, 1 млн євро піде на пілотний проєкт спільно із Данською Радою у справах біженців та міжнародної організації Humanity & Inclusion з комплексної допомоги постраждалим від мінно-вибухових предметів: від фізичної реабілітації до психосоціальної підтримки.
В найближчі два роки 10% від допомоги на гуманітарне розмінування Німеччина виділятиме саме на допомогу постраждалим. Ще 4 мільйони євро Німеччина виділить на продовження чинних проєктів у 2025 році.
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Бельгія виділила 2 мільйони євро на спільні проєкти із UNDP та FAO у сфері гуманітарного розмінування.
За матеріалами:
Finance.ua
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