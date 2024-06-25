Такого не було майже 10 років: у Німеччині епідемія банкрутства — Finance.ua

Такого не було майже 10 років: у Німеччині епідемія банкрутства Сьогодні 11:12 — Світ

Такого не було майже 10 років: у Німеччині епідемія банкрутства

У Німеччині зафіксовано зростання рівня банкрутства. За перші шість місяців 2024 року цей показник збільшився майже на 30%.

Видання Bild пише, що, за даними Асоціації економічних дослідників Creditreform, за перші пів року в Німеччині зареєстровано близько 11 тисяч банкрутств компаній, що є найвищим показником майже за 10 років.

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«У першій половині 2024 року компанії продовжують боротися з наслідками рецесії 2023 року, триваючими кризами та слабким економічним розвитком», — пояснив керівник відділу економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Хантцш.

Аналітики очікують, що неплатоспроможність бізнесу в Німеччині цього року зростатиме, і така ситуація відображає «проблеми минулих криз».

Також у Creditreform вважають, що банкрутства в першому півріччі 2024 року зачепили близько 133 тисяч співробітників. При цьому в аналогічний період 2023 року цей показник досяг позначки 125 тисяч осіб.

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УНІАН За матеріалами:

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