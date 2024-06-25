Такого не було майже 10 років: у Німеччині епідемія банкрутства — Finance.ua
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Такого не було майже 10 років: у Німеччині епідемія банкрутства

Світ
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Такого не було майже 10 років: у Німеччині епідемія банкрутства
Такого не було майже 10 років: у Німеччині епідемія банкрутства
У Німеччині зафіксовано зростання рівня банкрутства. За перші шість місяців 2024 року цей показник збільшився майже на 30%.
Видання Bild пише, що, за даними Асоціації економічних дослідників Creditreform, за перші пів року в Німеччині зареєстровано близько 11 тисяч банкрутств компаній, що є найвищим показником майже за 10 років.

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«У першій половині 2024 року компанії продовжують боротися з наслідками рецесії 2023 року, триваючими кризами та слабким економічним розвитком», — пояснив керівник відділу економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Хантцш.
Аналітики очікують, що неплатоспроможність бізнесу в Німеччині цього року зростатиме, і така ситуація відображає «проблеми минулих криз».
Також у Creditreform вважають, що банкрутства в першому півріччі 2024 року зачепили близько 133 тисяч співробітників. При цьому в аналогічний період 2023 року цей показник досяг позначки 125 тисяч осіб.
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За матеріалами:
УНІАН
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