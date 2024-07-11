Литва наложила рекордный штраф на криптокомпанию Payeer за обход санкций против рф — Finance.ua
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Литва наложила рекордный штраф на криптокомпанию Payeer за обход санкций против рф

Фондовый рынок
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Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 8,23 миллиона евро по обвинению в нарушении санкций против рф при переводе и обмене валюты.
Об этом сообщает FNTT.
Это рекордный штраф, назначенный FNTT за нарушение международных санкций. Кроме того, еще один штраф на сумму свыше 1,06 млн евро был выписан компании за нарушение Закона о предотвращении отмывания средств и финансировании терроризма.
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Как установили в литовском МВД, компания Payeer была зарегистрирована в Литве в октябре 2022 года. Фактическую деятельность в стране криптосервис начал в январе 2023 года, когда его одноименный предшественник, зарегистрированный в Эстонии, отозвал лицензию.
В FNTT утверждают, что криптовалютная платформа Payeer.com позволяла своим клиентам, преимущественно гражданам россии, совершать транзакции в рублях из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Также компания предоставляла физическим и юридическим лицам из россии услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками.
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За полтора года клиентами Payeer стали не менее 213 тысяч человек, а выручка компании превысила 164 миллиона евро, отмечается в заявлении МВД.
«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в ведомстве.
По материалам:
Укрінформ
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