ЕС оштрафует Meta за политику pay or consent — Finance.ua

ЕС оштрафует Meta за политику pay or consent Сегодня 23:33 — Фондовый рынок

ЕС оштрафует Meta за политику pay or consent

Европейский Союз собирается оштрафовать Meta за политику вокруг оплаты услуг на Facebook. В частности, речь идет о модели pay or consent, в рамках которой пользователи должны давать согласие на обработку данных для рекламы или платить.

Об этом пишет Reuters.

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Согласно отчету Financial Times, власти ЕС обвиняют Meta в том, что корпорация создает иллюзорную альтернативу и не имеет права требовать с пользователей оплату за несогласие с обработкой личных данных платформами. Речь идет, в частности, о соцсети Facebook. За это Meta грозит штраф.

Власти ЕС утверждают, что кибербезопасность людей может быть под угрозой из-за финансового порога, и это ответственность Meta. Технологическая корпорация запустила услугу подписки на отказ от рекламы для Facebook и Instagram в ЕС в прошлом году, заявив, что пользователи, соглашающиеся на отслеживание данных, получают бесплатное пользование, за счет доходов от рекламы.

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Отчет Financial Times появился после того, как на прошлой неделе антимонопольные органы ЕС обвинили Apple в нарушении законов и нечестном отношении к разработчикам. Apple также может получить штраф от официальных органов Евросоюза. Обвинения, выдвинутые против Apple, являются первыми обвинениями Еврокомиссии в рамках ее знакового Закона о цифровых рынках.

Speka По материалам:

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