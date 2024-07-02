ЕС оштрафует Meta за политику pay or consent — Finance.ua

ЕС оштрафует Meta за политику pay or consent
Европейский Союз собирается оштрафовать Meta за политику вокруг оплаты услуг на Facebook. В частности, речь идет о модели pay or consent, в рамках которой пользователи должны давать согласие на обработку данных для рекламы или платить.
Об этом пишет Reuters.
Согласно отчету Financial Times, власти ЕС обвиняют Meta в том, что корпорация создает иллюзорную альтернативу и не имеет права требовать с пользователей оплату за несогласие с обработкой личных данных платформами. Речь идет, в частности, о соцсети Facebook. За это Meta грозит штраф.
Власти ЕС утверждают, что кибербезопасность людей может быть под угрозой из-за финансового порога, и это ответственность Meta. Технологическая корпорация запустила услугу подписки на отказ от рекламы для Facebook и Instagram в ЕС в прошлом году, заявив, что пользователи, соглашающиеся на отслеживание данных, получают бесплатное пользование, за счет доходов от рекламы.
Отчет Financial Times появился после того, как на прошлой неделе антимонопольные органы ЕС обвинили Apple в нарушении законов и нечестном отношении к разработчикам. Apple также может получить штраф от официальных органов Евросоюза. Обвинения, выдвинутые против Apple, являются первыми обвинениями Еврокомиссии в рамках ее знакового Закона о цифровых рынках.
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