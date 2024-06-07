Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp — Finance.ua
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Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp

Технологии&Авто
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Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp
Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp
Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, представила свою первую программу таргетирования рекламы для бизнеса на основе искусственного интеллекта в мессенджере WhatsApp.
Как передает Reuters, об этом объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг в видео, представленном на конференции в Бразилии.
Новые инструменты искусственного интеллекта позволят компании анализировать поведение пользователей в Facebook и Instagram, а затем использовать эту информацию для показа более релевантной рекламы в WhatsApp.
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Важно отметить, что это будет работать только при условии, если пользователь использует один и тот же телефонный номер для всех трех сервисов (Facebook, Instagram и WhatsApp). Это позволит Meta связать его активность в различных приложениях и создать более полный профиль его интересов и предпочтений.
Такими шагами Meta стремится монетизировать WhatsApp, являющееся самым распространенным ее приложением по количеству ежедневных пользователей. Однако, несмотря на популярность сервиса и высокую цену его приобретения в 2014 году, WhatsApp по-прежнему приносит лишь небольшую часть общего дохода Meta. Новые рекламные инструменты на основе искусственного интеллекта рассматриваются как способ увеличить прибыльность платформы.
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Также на конференции Meta представила новый чат-бот с искусственным интеллектом, который поможет пользователям с распространенными запросами относительно определенного бизнеса, такими как поиск каталогов или консультации о графике работы, — аналогично существующим платформам на базе ИИ. Внедрение такового инструмента является частью стратегии Meta по убеждению бизнесменов в целесообразности автоматизировать свои коммуникации.
Кроме того, компания объявила об интеграции платежного инструмента WhatsApp в Бразилии с местной системой мгновенных платежей PIX, ранее считавшейся конкурентом для Meta. PIX, разработанный Центральным банком Бразилии, очень популярен в стране: в 2023 году на него пришлось 39% транзакций.
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Отметим, что и другие мессенджеры работают над интеграцией искусственного интеллекта и платежной системы в свои приложения. Недавно Microsoft представила Copilot — чат-бота для Telegram с искусственным интеллектом на базе модели GPT.
Несмотря на то, что он находится только на стадии бета-тестирования, Copilot уже демонстрирует потенциал стать незаменимым помощником в различных аспектах жизни: от поиска информации и ведения диалогов до рекомендаций по фильмам, музыке, рецептам, советам по свиданию или занятиям спортом.
По материалам:
Діло
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