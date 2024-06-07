Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp — Finance.ua

Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp Сегодня 21:30 — Технологии&Авто

Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, представила свою первую программу таргетирования рекламы для бизнеса на основе искусственного интеллекта в мессенджере WhatsApp.

Как передает Reuters, об этом объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг в видео, представленном на конференции в Бразилии.

Новые инструменты искусственного интеллекта позволят компании анализировать поведение пользователей в Facebook и Instagram, а затем использовать эту информацию для показа более релевантной рекламы в WhatsApp.

Читайте также В компании Meta работают над созданием наушников с ИИ и камерами

Важно отметить, что это будет работать только при условии, если пользователь использует один и тот же телефонный номер для всех трех сервисов (Facebook, Instagram и WhatsApp). Это позволит Meta связать его активность в различных приложениях и создать более полный профиль его интересов и предпочтений.

Такими шагами Meta стремится монетизировать WhatsApp, являющееся самым распространенным ее приложением по количеству ежедневных пользователей. Однако, несмотря на популярность сервиса и высокую цену его приобретения в 2014 году, WhatsApp по-прежнему приносит лишь небольшую часть общего дохода Meta. Новые рекламные инструменты на основе искусственного интеллекта рассматриваются как способ увеличить прибыльность платформы.

Читайте также Meta представила новую версию своей ИИ-модели Llama 3

Также на конференции Meta представила новый чат-бот с искусственным интеллектом, который поможет пользователям с распространенными запросами относительно определенного бизнеса, такими как поиск каталогов или консультации о графике работы, — аналогично существующим платформам на базе ИИ. Внедрение такового инструмента является частью стратегии Meta по убеждению бизнесменов в целесообразности автоматизировать свои коммуникации.

Кроме того, компания объявила об интеграции платежного инструмента WhatsApp в Бразилии с местной системой мгновенных платежей PIX, ранее считавшейся конкурентом для Meta. PIX, разработанный Центральным банком Бразилии, очень популярен в стране: в 2023 году на него пришлось 39% транзакций.

Читайте также Meta запускает новые функции Facebook Messenger

Отметим, что и другие мессенджеры работают над интеграцией искусственного интеллекта и платежной системы в свои приложения. Недавно Microsoft представила Copilot — чат-бота для Telegram с искусственным интеллектом на базе модели GPT.

Несмотря на то, что он находится только на стадии бета-тестирования, Copilot уже демонстрирует потенциал стать незаменимым помощником в различных аспектах жизни: от поиска информации и ведения диалогов до рекомендаций по фильмам, музыке, рецептам, советам по свиданию или занятиям спортом.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.