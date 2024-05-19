В компании Meta работают над созданием наушников с ИИ и камерами — Finance.ua

В компании Meta работают над созданием наушников с ИИ и камерами
Компания Meta заинтересовалась разработкой наушников с камерами, работающими на основе искусственного интеллекта. Гендиректор Марк Цукерберг уже просмотрел несколько вариантов, но ни одним не остался доволен.
Об этом пишет The Information.
В компании проект называется Camerabuds, рассказали журналистам три нынешних сотрудника.
Такие наушники можно использовать, чтобы идентифицировать объекты или переводить с иностранных языков.
Ожидалось, что проект будет утвержден еще в первом квартале, но работники нашли многочисленные потенциальные проблемы.
Например, длинные волосы могут закрыть камеры, которые в свою очередь создают проблемы с конфиденциальностью. Камеры и аккумуляторы в наушниках сделали бы их неудобными, и они могли бы перегреваться.
Почему компания за это взялась
Материнская компания Facebook заинтересовалась ИИ-наушниками, поскольку считает, что конкуренты тоже заинтересовались и будут их разрабатывать.
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И это действительно так. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман недавно рассказал своему сотруднику, что он и компания LoveFrom исследовали возможность создания наушников с камерой.
Apple также изучает возможность добавления камер и ИИ в свои наушники.
Ажиотаж вокруг этой темы подтвердил и Беар Кларк из канзасской компании Ear Micro, разрабатывающей «умные» наушники и предоставляющей дизайнерскую поддержку и инжиниринг технокомпаниям.
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Он сказал, что с ним связывались две крупные технокомпании по этому поводу, но их названия говорить отказался.
Сможет ли компания реализовать свой замысел
В целом журналисты скептически оценивают возможность Meta создать такие наушники.
Хотя у компании уже есть успешный кейс «умных» очков Ray-Ban, в которые недавно добавили ИИ-помощника, им также приходилось отказывать от других продуктов.
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Ранее Meta отказалась от планов создать линейку умных часов, сократила планы по разработке очков дополненной реальности и упразднила линейку устройств для умного дома Portal.
То же может ожидать проект с ИИ-наушниками, считают журналисты. Ведь у конкурентов, таких как Apple или Google есть преимущество: они уже производят наушники, а также телефоны, с которыми они органично сочетаются.
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