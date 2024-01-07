На рынке вышли беспроводные наушники за $22 — Finance.ua

На рынке вышли беспроводные наушники за $22 Сегодня 04:53 — Фондовый рынок

На рынке вышли беспроводные наушники за $22

Компания iQOO выпустила беспроводные наушники TWS 1E. Гарнитура позиционируется как устройство для геймеров — у гаджета низкая задержка, длительное время автономной работы и приятный ценник.

В плане дизайна ничего необычного: это два наушника со скошенной ножкой и амбушурами, округлый кейс. Есть варианты в белом и серо-желтом цветах, передает Gizchina.

Наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами и технологией пространственного звучания. Девайс подключается к смартфону через Bluetooth 5.3. К тому же есть различные звуковые фишки: сюда входит панорамный 3D-звук, Monster Sound для игр и стереосистема DeepX 3.0.

Для геймеров предусмотрена низкая задержка на уровне 55 мс. Полноценного активного шумоподавления нет, но наушники умеют отсекать посторонние звуки во время звонков с помощью ИИ. В iQOO заявили, что на одной зарядке устройство может проработать 11 часов, а с подзарядкой от кейса автономность вырастет до 44 часов.

iQOO TWS 1E оценили всего в 179 юаней (~950 грн). Пока девайс доступен только в Китае, но появление их на площадке AliExpress — это только вопрос времени.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.