JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре — Finance.ua

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JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре

Технологии&Авто
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JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре
JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре, JBL Live Beam 3. Фото: JBL
Компания JBL на выставке CES 2024 представила серию беспроводных наушников Live 3, получивших зарядный футляр с 1,45-дюймовым сенсорным экраном.
Об этом пишет 9to5Toys.
LED-экран предназначен для контроля аудиосистемы без необходимости доставать телефон.
Линейка наушников состоит из моделей Buds, Beam и Flex. Все они поддерживают протокол Bluetooth 5.3, кодек LDAC и технологию JBL Spatial Sound, обеспечивающую объемный звук.
JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре
Устройство оснащено функцией активного шумоподавления и шестью микрофонами. Защита от влаги и пыли у Live Buds 3 и Live Beam 3 подтверждена стандартом IP55, а в Live Flex 3 — IP54.
Различия фиксируются и в диаметре драйверов: у Buds 3 и Beam 3 это 10 мм, а у модели Flex 3 — 12 мм.
Также наушники получили разную посадку: Beam имеют полностью закрытую конструкцию с ножкой, Flex — полуоткрытую форму с ножкой, а Buds — это закрытая модель без ножки с эргономичной посадкой.
JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре
У новинок от JBL — от 10 до 12 часов автономной работы, а 10-минутная зарядка позволит пользоваться наушниками в течение четырех часов.
Серия JBL Live 3 Earbuds поступит в продажу летом по цене от 200 долларов.
По материалам:
Діло
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