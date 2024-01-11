JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре — Finance.ua

JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре, JBL Live Beam 3. Фото: JBL

Компания JBL на выставке CES 2024 представила серию беспроводных наушников Live 3, получивших зарядный футляр с 1,45-дюймовым сенсорным экраном.

Об этом пишет 9to5Toys.

LED-экран предназначен для контроля аудиосистемы без необходимости доставать телефон.

Линейка наушников состоит из моделей Buds, Beam и Flex. Все они поддерживают протокол Bluetooth 5.3, кодек LDAC и технологию JBL Spatial Sound, обеспечивающую объемный звук.

Устройство оснащено функцией активного шумоподавления и шестью микрофонами. Защита от влаги и пыли у Live Buds 3 и Live Beam 3 подтверждена стандартом IP55, а в Live Flex 3 — IP54.

Различия фиксируются и в диаметре драйверов: у Buds 3 и Beam 3 это 10 мм, а у модели Flex 3 — 12 мм.

Также наушники получили разную посадку: Beam имеют полностью закрытую конструкцию с ножкой, Flex — полуоткрытую форму с ножкой, а Buds — это закрытая модель без ножки с эргономичной посадкой.

У новинок от JBL — от 10 до 12 часов автономной работы, а 10-минутная зарядка позволит пользоваться наушниками в течение четырех часов.

Серия JBL Live 3 Earbuds поступит в продажу летом по цене от 200 долларов.

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