Meta представила новую версию своей ИИ-модели Llama 3 — Finance.ua
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Meta представила новую версию своей ИИ-модели Llama 3

Технологии&Авто
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Meta Platforms представила обновленного помощника Meta AI, созданного на базе ее большой языковой модели Llama 3, говорится в сообщении Meta. Таким образом компания Марка Цукерберга пытается догнать лидера рынка — OpenAI, пишет Reuters.
Теперь будут доступны две версии — Llama 3 8B и Llama 3 70B, содержащие 8 млрд и 70 млрд параметров соответственно. Модели будут интегрированы в виртуальный помощник Meta AI, который был представлен в сентябре прошлого года.
Чат-бот будет доступен на основных платформах Meta — Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Он также получил свой сайт — meta. ai, что позволит напрямую конкурировать с ChatGPT.
Искать ответы на запросы с помощью Google и Bing чат-бот будет в режиме реального времени без необходимости для пользователей переключаться между приложениями.
Meta представила новую версию своей ИИ-модели Llama 3
Помимо США модель будет доступна в более чем десяти странах, включая Австралию, Канаду, Сингапур, Нигерию и Пакистан. Meta «все еще работает над тем, чтобы выйти в Европу», сказал директор по продуктам Meta Крис Кокс, где правила конфиденциальности более строгие.
Meta AI теперь — «умный ИИ-помощник, которым можно пользоваться бесплатно», а меньшая из представленных сегодня версий Llama 3 8B «почти такая же мощная», как самая большая версия Llama 2, отметил глава Meta Марк Цукерберг.
Компания обещает, что скоро Llama 3 сможет понимать изображения и видео рядом с текстом. Кроме того, Meta тренирует свою самую большую модель с более чем 400 млрд параметров.
Следующее поколение Llama демонстрирует высокий уровень производительности и предлагает новые возможности, в частности улучшенное мышление, говорится в блоге Meta.
«Мы считаем, что это самые лучшие модели с открытым кодом в своем классе. Мы хотим запустить новую волну инноваций в области искусственного интеллекта — от приложений до инструментов разработчика, оценки и оптимизации инференции и многое другое», — отметила Meta.
По материалам:
Forbes.ua
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