Meta запускает новые функции Facebook Messenger — Finance.ua

Meta запускает новые функции Facebook Messenger
Компания Meta выпустит обновление для Facebook Messenger, в котором появятся новые функции. В частности, можно будет отправлять фото в HD-качестве, пересылать файлы размером до 100 МБ, создавать совместные альбомы и добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода.
Об этом говорится в блоге компании.
Добавляют возможность отправлять фотографии в HD-качестве. Так можно будет отправлять и несколько фотографий одновременно, объясняют разработчики.
Кроме того, в течение нескольких недель появится функция создания совместных альбомов с друзьями.
Чтобы воспользоваться, выберите несколько фотографий в чате и нажмите «Создать альбом».
После этого все участники чата смогут просматривать, удалять и загружать фотографии и видео.
Среди других обновлений — возможность добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода. Его можно отсканировать в разделе «Настройки».
Также можно отправлять файлы размером до 100 МБ с телефона.
Доступны форматы Word, PDF и Excel.
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