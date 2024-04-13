Meta запускает новые функции Facebook Messenger — Finance.ua

Meta запускает новые функции Facebook Messenger Сегодня 06:02 — Технологии&Авто

Meta запускает новые функции Facebook Messenger, Фото: bloomberg

Компания Meta выпустит обновление для Facebook Messenger, в котором появятся новые функции. В частности, можно будет отправлять фото в HD-качестве, пересылать файлы размером до 100 МБ, создавать совместные альбомы и добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода.

Об этом говорится в блоге компании.

Добавляют возможность отправлять фотографии в HD-качестве. Так можно будет отправлять и несколько фотографий одновременно, объясняют разработчики.

Кроме того, в течение нескольких недель появится функция создания совместных альбомов с друзьями.

Чтобы воспользоваться, выберите несколько фотографий в чате и нажмите «Создать альбом».

После этого все участники чата смогут просматривать, удалять и загружать фотографии и видео.

Среди других обновлений — возможность добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода. Его можно отсканировать в разделе «Настройки».

Также можно отправлять файлы размером до 100 МБ с телефона.

Доступны форматы Word, PDF и Excel.

The Village Україна По материалам:

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