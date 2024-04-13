Meta запускает новые функции Facebook Messenger — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta запускает новые функции Facebook Messenger

Технологии&Авто
18
Meta запускает новые функции Facebook Messenger
Meta запускает новые функции Facebook Messenger, Фото: bloomberg
Компания Meta выпустит обновление для Facebook Messenger, в котором появятся новые функции. В частности, можно будет отправлять фото в HD-качестве, пересылать файлы размером до 100 МБ, создавать совместные альбомы и добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода.
Об этом говорится в блоге компании.
Добавляют возможность отправлять фотографии в HD-качестве. Так можно будет отправлять и несколько фотографий одновременно, объясняют разработчики.
Meta запускает новые функции Facebook Messenger
Кроме того, в течение нескольких недель появится функция создания совместных альбомов с друзьями.
Чтобы воспользоваться, выберите несколько фотографий в чате и нажмите «Создать альбом».
После этого все участники чата смогут просматривать, удалять и загружать фотографии и видео.
Meta запускает новые функции Facebook Messenger
Среди других обновлений — возможность добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода. Его можно отсканировать в разделе «Настройки».
Meta запускает новые функции Facebook Messenger
Также можно отправлять файлы размером до 100 МБ с телефона.
Meta запускает новые функции Facebook Messenger
Доступны форматы Word, PDF и Excel.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.