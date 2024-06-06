Итальянский регулятор оштрафовал Meta на €3,5 миллиона — Finance.ua

Итальянский регулятор оштрафовал Meta на €3,5 миллиона Сегодня 05:03 — Фондовый рынок

Итальянский регулятор оштрафовал Meta на €3,5 миллиона

Антимонопольный комитет Италии (AGCM) оштрафовал компанию Meta Platforms Ireland Ltd. и ее материнскую компанию Meta Platforms Inc. на €3,5 миллиона за нечестную коммерческую практику создания и управления учетными записями социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом сообщает ANSA

В AGCM добавили, что в процессе регистрации в Instagram пользователи «не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях».

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Кроме того, в Комитете отметили, что когда «учетные записи в Facebook и Instagram были приостановлены, пользователям не была предоставлена ​​полезная информация об обжаловании этого решения».

В Meta уже заявили, что не согласны с решением итальянского регулятора.

«Мы не согласны с решением, принятым AGCM, и оцениваем, какие возможные шаги можем сделать. Мы уже внесли изменения для итальянских пользователей, которые решают проблемы, приведенные AGCM, с августа 2023 года. Мы сделали еще более четкой информацию, как используем данные для показа персонализированной рекламы в Instagram, и предоставили пользователям дополнительную информацию и варианты обжалования, если их аккаунт был приостановлен», — говорится в заявлении представителя Meta.

Укрінформ По материалам:

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